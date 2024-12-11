Канада виділила 587 млн доларів на військову та фінансову допомогу Україні

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Палата громад Канади схвалила виділення 764 млн канадських доларів (близько 587 млн доларів США) для підтримки України. Ці кошти стали частиною масштабного бюджету, який дозволяє уряду Канади додатково витратити 21 млрд канадських доларів на різні потреби, включно з національною обороною.

Про це повідомив кореспондент Укрінформу.

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Міністр оборони Канади Білл Блер зазначив, що виділені кошти будуть спрямовані на:

боєприпаси;

навчання українських військових;

інші критично необхідні засоби для забезпечення перемоги України.

Також у документі передбачено 400 млн канадських доларів (близько 307 млн доларів США) для фінансової підтримки України через спеціальний рахунок МВФ.

Окремо виділено 45 млн канадських доларів (близько 35 млн доларів США) на гуманітарне розмінування, а також зміцнення кібернетичної безпеки України.

Опозиційна Консервативна партія, яка виступає за відставку уряду, проголосувала проти додаткових видатків. Попри це, Палата громад затвердила збільшення бюджету в останній дозволений законом день. Остаточне рішення має ухвалити Сенат Канади найближчим часом.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Канада вже надала Україні 5,4 млрд доларів США бюджетної допомоги. Це найвищий показник у світі в перерахунку на душу населення.

Нагадаємо, в Канаді заборонили сотні видів вогнепальної зброї, яку хочуть передати Україні.

Також нещодавно міністр оборони Канади відповів, де зараз перебувають профінансовані країною ЗРК NASAMS для України.