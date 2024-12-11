Канада выделила 587 млн долларов на военную и финансовую помощь Украине

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

Палата общин Канады одобрила выделение 764 млн. канадских долларов (около 587 млн. долларов США) для поддержки Украины. Эти средства стали частью масштабного бюджета, позволяющего правительству Канады дополнительно потратить 21 млрд канадских долларов на разные нужды, включая национальную оборону.

Об этом сообщил корреспондент Укринформа.

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Министр обороны Канады Билл Блэр отметил, что выделенные средства будут направлены на:

боеприпасы;

обучение украинских военных;

другие критически необходимые средства для обеспечения победы Украины.

Также в документе предусмотрено 400 млн. канадских долларов (около 307 млн. долларов США) для финансовой поддержки Украины через специальный счет МВФ.

Отдельно выделено 45 млн. канадских долларов (около 35 млн. долларов США) на гуманитарное разминирование, а также укрепление кибернетической безопасности Украины.

Оппозиционная Консервативная партия, выступающая за отставку правительства, проголосовала против дополнительных расходов. Несмотря на это, Палата общин утвердила увеличение бюджета в последний разрешенный законом день. Окончательное решение должно принять Сенат Канады в ближайшее время.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Канада уже предоставила Украине 5,4 млрд долларов США бюджетной помощи. Это самый высокий показатель в мире в пересчете на душу населения.

Напомним, в Канаде запретили сотни видов огнестрельного оружия, которое хотят передать Украине.

Также недавно министр обороны Канады ответил, где сейчас находятся профинансированные страной ЗРК NASAMS для Украины.