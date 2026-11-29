Депутатка Національних зборів Франції Марін Ле Пен, протести в Парижі. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

У Парижі під час молодіжного з’їзду ультраправої партії "Національне об’єднання" сталися сутички за участю поліції та групи людей у балаклавах. Унаслідок інцидентів поранення отримали поліцейський, співробітники партійної служби безпеки та активісти. Правоохоронці затримали кількох людей, а на заході виступила неформальна лідерка руху Марін Ле Пен.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на французьке видання Le Parisien.

Реклама

Що сталося під час з’їзду партії Марін Ле Пен у Парижі

Близько 600 активістів "Національного об’єднання" зібралися в суботу, 28 листопада, у Венсенському лісі на молодіжний партійний з’їзд. Поліція прибула на місце після повідомлення про групу приблизно з 60 осіб у балаклавах, які рухалися в напрямку учасників заходу.

Після прибуття правоохоронців у їхній бік почали кидати різні предмети. Крім того, порушники порядку неодноразово ображали активістів "Національного об’єднання" та знімали їх на камеру.

Під час заходу затримали 13 осіб. Трьох із них затримали за підозрою в умисному насильстві у складі групи щодо представника правоохоронних органів, опорі поліції, участі у збройному скупченні та носінні зброї категорії D.

Читайте також:

Скільки людей постраждали під час сутичок

Під час тисняви один із поліцейських отримав травму щелепи. Після медичного огляду з'ясувалося, що його стан не є серйозним.

Також легкі поранення отримали двоє співробітників служби безпеки "Національного об’єднання" та інші активісти партії.

За інформацією поліцейської префектури, того ж вечора поблизу місця проведення з’їзду сталися ще два інциденти. Близько 21:15 правоохоронці затримали чотирьох осіб за скупчення з метою вчинення насильства.

Крім того, затримали п’ятьох неповнолітніх, які носили балаклави та протестували проти партійного заходу. Згодом їх відпустили.

Під час з’їзду Марін Ле Пен виступила перед учасниками з промовою. Вона закликала їх відмовитися від будь-якої "віктимізації" та не піддаватися провокаціям.

Новини.LIVE інформували, що лідерка французької партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен заявила про намір балотуватися на президентських виборах у Франції 2027 року. У березні минулого року її та вісьмох євродепутатів визнали винними у нецільовому використанні коштів Європарламенту, а самій Ле Пен заборонили обіймати державні посади протягом п'яти років. Вона планує подати касаційну скаргу на судове рішення, що призупинить його дію. Ле Пен наголосила, що має намір використати всі законні можливості для захисту своєї невинності.

Також ми писали, що Марін Ле Пен заявила, що в разі перемоги на президентських виборах не продовжуватиме фінансову допомогу Україні. Водночас вона готова зберегти військову підтримку, зокрема навчання українських військових і, можливо, постачання озброєння. Також Ле Пен висловила готовність приїхати до України та обговорити це питання з Володимиром Зеленським.

Крім того, Марін Ле Пен заявляла, що в разі її перемоги на президентських виборах у 2027 році Франція продовжить надавати Україні гуманітарну допомогу. Водночас політикиня наголосила, що Париж не має фінансових можливостей для додаткової грошової підтримки Києва. За її словами, Франція виконає вже взяті на себе зобов'язання, зокрема щодо участі у спільному кредиті ЄС для України на 90 млрд євро.