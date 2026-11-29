Депутат Национального собрания Франции Марин Ле Пен, протесты в Париже. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

В Париже во время молодежного съезда ультраправой партии "Национальное объединение" произошли столкновения с участием полиции и группы людей в балаклавах. В результате инцидентов ранения получили полицейский, сотрудники партийной службы безопасности и активисты. Правоохранители задержали нескольких человек, а на мероприятии выступила неформальный лидер движения Марин Ле Пен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на французское издание Le Parisien.

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Что произошло во время съезда партии Марин Ле Пен в Париже

Около 600 активистов "Национального объединения" собрались в субботу, 28 ноября, в Венсенском лесу на молодежный партийный съезд. Полиция прибыла на место после сообщения о группе из примерно 60 человек в балаклавах, которые двигались в направлении участников мероприятия.

После прибытия правоохранителей в их сторону начали бросать различные предметы. Кроме того, нарушители порядка неоднократно оскорбляли активистов "Национального объединения" и снимали их на камеру.

В ходе мероприятия задержали 13 человек. Троих из них задержали по подозрению в умышленном насилии в составе группы в отношении представителя правоохранительных органов, сопротивлении полиции, участии в вооруженном скоплении и ношении оружия категории D.

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Во время давки один из полицейских получил травму челюсти. После медицинского осмотра выяснилось, что его состояние не является серьезным.

Также лёгкие ранения получили двое сотрудников службы безопасности "Национального объединения" и другие активисты партии.

По информации полицейской префектуры, в тот же вечер вблизи места проведения съезда произошли ещё два инцидента. Около 21:15 правоохранители задержали четырёх человек за скопление с целью совершения насилия.

Кроме того, были задержаны пять несовершеннолетних, которые были в балаклавах и протестовали против партийного мероприятия. Впоследствии их отпустили.

Во время съезда Марин Ле Пен выступила перед участниками с речью. Она призвала их отказаться от любой "виктимизации" и не поддаваться провокациям.

Новини.LIVE сообщили, что лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила о намерении баллотироваться на президентских выборах во Франции в 2027 году. В марте прошлого года её и восьмерых евродепутатов признали виновными в нецелевом использовании средств Европарламента, а самой Ле Пен запретили занимать государственные должности в течение пяти лет. Она планирует подать кассационную жалобу на судебное решение, что приостановит его действие. Ле Пен подчеркнула, что намерена использовать все законные возможности для защиты своей невиновности.

Также мы писали, что Марин Ле Пен заявила, что в случае победы на президентских выборах не будет продолжать финансовую помощь Украине. В то же время она готова сохранить военную поддержку, в частности обучение украинских военных и, возможно, поставки вооружения. Кроме того, Ле Пен выразила готовность приехать в Украину и обсудить этот вопрос с Владимиром Зеленским.

Помимо этого, Марин Ле Пен заявляла, что в случае ее победы на президентских выборах в 2027 году Франция продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь. В то же время политик подчеркнула, что у Парижа нет финансовых возможностей для дополнительной денежной поддержки Киева. По её словам, Франция выполнит уже взятые на себя обязательства, в частности относительно участия в совместном кредите ЕС для Украины на 90 млрд евро.