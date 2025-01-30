Визнання Путіна терористом — у ПАРЄ не зареєстрували поправку

Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Український депутат Олександр Мережко з іще трьома співавторами запропонував поправку, яка передбачала визнання Володимира Путіна терористом. Парламентська асамблея Ради Європи відмовила в цьому.

Про це повідомляє "Європейська правда" в четвер, 30 січня.

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Поправку щодо Путіна подали під час роботи над резолюцією "Зобов'язання Європи щодо справедливого та сталого миру в Україні". У ній йшлося про визнання Володимира Путіна терористом, під керівництвом якого були вчинені численні акти терору проти цивільного населення. Однак Парламентська асамблея Ради Європи не прийняла це.

Нардепу Мережку відмовили письмово. Зазначили, що визнання Путіна терористом можна прирівняти до нецензурної лексики і це недоречно.

"Секретаріат посилається на те, що правки не можуть містити персональних образ. Але, вибачте, для кожного юриста-міжнародника зрозуміло, що "терорист" — це правовий, юридичний термін. Тим більше, що Асамблея вже визнавала Росію терористичним режимом!" — зазначив депутат Мережко.

Він також додав, що не секретаріат має вирішувати це. На думку нардепа, депутати ПАРЄ могли б відхилити поправку, якби вважали її недоцільною.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін боїться переговорів. На думку очільника країни, диктатор РФ навмисно затягує війну.

Президент України також підтримав заяви Дональда Трампа про можливі переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. Він зазначив, що позиція щодо економічного тиску на Росію справедлива.