Признание Путина террористом — в ПАСЕ не зарегистрировали поправку

Владимир Путин. Фото: росСМИ

Украинский депутат Александр Мережко с еще тремя соавторами предложил правку, предполагавшую признание Владимира Путина террористом. Парламентская ассамблея Совета Европы отказала в этом.

Об этом сообщает "Европейская правда" в четверг, 30 января.

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Правку по отношению к Путину подали во время работы над резолюцией "Обязательства Европы по справедливому и устойчивому миру в Украине". В ней говорилось о признании Владимира Путина террористом, под руководством которого были совершены многочисленные акты террора против гражданского населения. Однако Парламентская ассамблея Совета Европы не приняла этого.

Нардепу Мережко отказали в письменном виде. Отметили, что признание Путина террористом можно приравнять к нецензурной лексике, и это неуместно.

"Секретариат ссылается на то, что правки не могут содержать персональные оскорбления. Но извините, для каждого юриста-международника понятно, что "террорист" — это правовой, юридический термин. Тем более, что Ассамблея уже признавала Россию террористическим режимом!" — отметил депутат Мережко.

Он также добавил, что не секретариат должен это решать. По мнению нардепа, депутаты ПАСЕ могли бы отклонить поправку, если бы считали ее нецелесообразной.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин боится переговоров. По мнению главы государства, диктатор РФ намеренно затягивает войну.

Президент также поддержал заявления Дональда Трампа о возможных переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. Он отметил, что позиция по экономическому давлению на Россию справедлива.