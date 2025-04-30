Пакистан попереджає про напад Індії в найближчі 24-36 годин

У Пакистані заявили про напад Індії протягом 24-36 годин
Міністр інформації Пакистану Аттаулла Тарар заявив про напад Індії найближчим часом. Ймовірно, це станеться протягом 24-36 годин.
Про це Аттаулла Тарар написав у соцмережі X у середу, 30 квітня.
Напад Індії на Пакистан
"Пакистан має достовірну розвідувальну інформацію про те, що Індія має намір розпочати військову операцію протягом наступних 24-36 годин, використовуючи інцидент у Пахалгамі як привід", — пише Тарар.
За його словами, будь-яка агресія отримає рішучу відповідь. Татар додав, що Індія буде нести повну відповідальність за можливі катастрофічні наслідки.
Нагадаємо, міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асіф заявив, що військове вторгнення з боку Індії в Пакистан є неминучим.
Крім того, напруга між Індією та Пакистаном загострилася після стрілянини у Пахалгамі, розташованому в спірному регіоні Кашмір.
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