Пакистан предупреждает о нападении Индии в ближайшие 24-36 часов

В Пакистане заявили о нападении Индии в течение 24-36 часов
Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил о нападении Индии в ближайшее время. Вероятно, это произойдет в течение 24-36 часов.
Об этом Аттаулла Тарар написал в соцсети X в среду, 30 апреля.
Нападение Индии на Пакистан
"Пакистан имеет достоверную разведывательную информацию о том, что Индия намерена начать военную операцию в течение следующих 24-36 часов, используя инцидент в Пахалгаме как повод", — пишет Тарар.
По его словам, любая агрессия получит решительный ответ. Татар добавил, что Индия будет нести полную ответственность за возможные катастрофические последствия.
Напомним, министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил, что военное вторжение со стороны Индии в Пакистан является неизбежным.
Кроме того, напряжение между Индией и Пакистаном обострилось после стрельбы в Пахалгаме, расположенном в спорном регионе Кашмир.
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