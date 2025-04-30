Пакистан предупреждает о нападении Индии в ближайшие 24-36 часов

Люди в Пакистане. Фото: REUTERS/Mohsin Raza

Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил о нападении Индии в ближайшее время. Вероятно, это произойдет в течение 24-36 часов.

Об этом Аттаулла Тарар написал в соцсети X в среду, 30 апреля.

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"Пакистан имеет достоверную разведывательную информацию о том, что Индия намерена начать военную операцию в течение следующих 24-36 часов, используя инцидент в Пахалгаме как повод", — пишет Тарар.

По его словам, любая агрессия получит решительный ответ. Татар добавил, что Индия будет нести полную ответственность за возможные катастрофические последствия.

Пост Аттаулла Тарара. Фото: скриншот

Напомним, министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил, что военное вторжение со стороны Индии в Пакистан является неизбежным.

Кроме того, напряжение между Индией и Пакистаном обострилось после стрельбы в Пахалгаме, расположенном в спорном регионе Кашмир.