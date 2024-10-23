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У одній з областей України застосували аварійні відключення світла

23 жовтня 2024 09:31
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
На Полтавщині запровадили аварійні відключення 23 жовтня
Електрики перевіряють обладнання. Фото: ДТЕК
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Полтавській області запроваджуються аварійні графіки відключень електроенергії. Це відбулося згідно з розпорядженням "Укренерго".

Про це повідомили в "Полтаваобленерго" у середу, 23 жовтня.

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Зазначається, що зранку у Полтавській області ввели графік аварійних відключень електроенергії.

"Шановні споживачі! За розпорядженням НЕК "Укренерго", 23 жовтня в області застосовано ГАВ в обсязі 30 МВт", — говориться у повідомленні.

Причини відключень наразі не відомі. Можливо, це пов'язано з нещодавніми атаками російських дронів-камікадзе на критичну інфраструктуру області.

аварійні відключення
Відключення у Полтавській області. Фото: скриншот

Раніше ми інформували, що на енергосистему України найбільше впливають тривалі зниження температур, оскільки це викликає значне збільшення споживання. Це позначається на роботі енергосистеми.

Також ми писали, що після завершення війни Україні знадобиться будувати нові енергетичні потужності. Вони будуть створюватися децентралізовано з використанням сучасних технологій.

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