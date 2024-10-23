В Полтавской области ввели аварийные отключения 23 октября

Электрики проверяют оборудование. Фото: ДТЭК

В Полтавской области вводятся аварийные графики отключений электроэнергии. Это произошло согласно распоряжению "Укрэнерго".

Об этом сообщили в "Полтавеоблэнерго" в среду, 23 октября.

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Отключение в Полтавской области

Утром в Полтавской области ввели график аварийных отключений электроэнергии.

"Уважаемые потребители! По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 23 октября в области применен ГАВ в объеме 30 МВт", — говорится в сообщении.

Причины отключений пока не известны. Возможно, это связано с недавними атаками российских дронов-камикадзе на критическую инфраструктуру области.

Отключение в Полтавской области Фото: скриншот

Ранее мы информировали, что на энергосистему Украины больше всего влияют длительные понижения температур, поскольку это вызывает значительное увеличение потребления. Это отражается на работе энергосистемы.

Также мы писали, что по завершении войны Украине понадобится строить новые энергетические мощности. Они будут создаваться децентрализованно с использованием современных технологий.