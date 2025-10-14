Відео
У низці областей України запровадили аварійні відключення світла

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 18:49
Деякі області України 14 жовтня залишилися без світла — яка причина
Ремонт мереж. Фото: ДТЕК

У декількох областях України ввечері, 14 жовтня, запровадили аварійні відключення світла. Причиною є попередні російські обстріли, які спричинили складну ситуацію в енергосистемі.

Про це повідомила пресслужба Укренерго в Telegram.

Читайте також:

Відключення світла в Україні 14 жовтня

Аварійні відключення світла наразі діють в:

  • Сумській області;
  • Харківській;
  • Полтавській;
  • Дніпропетровській;
  • частково у Кіровоградській, Київській і Черкаській областях.

У ДТЕК зазначили, що відключення для Київщини діють для Броварського, Обухівського та Бориспільського районів.

На Запоріжжі аварійно знеструмлюються тільки промислові споживачі, а у Чернігівській області діють три черги погодинних відключень.

"Триває ліквідація наслідків російських атак на енергообʼєкти в усіх постраждалих від обстрілів регіонах. Якщо у вас зараз є електроенергія — будь ласка, споживайте її ощадливо!" — йдеться у повідомленні.

null
Допис ДТЕК та Укренерго. Фото: скриншот

Відключення світла в метро Києва

У мережі повідомляють, що на деяких станціях метро Києва зникло світло. Йдеться про "Хрещатик" та "Арсенальну". Наразі там велике скупчення.

Відключення світла в метро Києва 14 жовтня
Люди в метро. Фото: соцмережі

Нагадаємо, у Міненерго повідомили, що наразі по всій території України ремонтують, оновлюють, формують запаси палива та посилюють заходи безпеки для забезпечення постійного постачання світла й тепла.

Раніше очільник МЗС Андрій Сибіга пояснив мету окупантів атакувати енергетичну інфраструктуру України.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
