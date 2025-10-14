Деякі області України 14 жовтня залишилися без світла — яка причина

У низці областей України запровадили аварійні відключення світла
У декількох областях України ввечері, 14 жовтня, запровадили аварійні відключення світла. Причиною є попередні російські обстріли, які спричинили складну ситуацію в енергосистемі.
Про це повідомила пресслужба Укренерго в Telegram.
Відключення світла в Україні 14 жовтня
Аварійні відключення світла наразі діють в:
- Сумській області;
- Харківській;
- Полтавській;
- Дніпропетровській;
- частково у Кіровоградській, Київській і Черкаській областях.
У ДТЕК зазначили, що відключення для Київщини діють для Броварського, Обухівського та Бориспільського районів.
На Запоріжжі аварійно знеструмлюються тільки промислові споживачі, а у Чернігівській області діють три черги погодинних відключень.
"Триває ліквідація наслідків російських атак на енергообʼєкти в усіх постраждалих від обстрілів регіонах. Якщо у вас зараз є електроенергія — будь ласка, споживайте її ощадливо!" — йдеться у повідомленні.
Відключення світла в метро Києва
У мережі повідомляють, що на деяких станціях метро Києва зникло світло. Йдеться про "Хрещатик" та "Арсенальну". Наразі там велике скупчення.
Нагадаємо, у Міненерго повідомили, що наразі по всій території України ремонтують, оновлюють, формують запаси палива та посилюють заходи безпеки для забезпечення постійного постачання світла й тепла.
Раніше очільник МЗС Андрій Сибіга пояснив мету окупантів атакувати енергетичну інфраструктуру України.
Читайте Новини.LIVE!