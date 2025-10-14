Некоторые области Украины 14 октября остались без света — в чем причина

В ряде областей Украины ввели аварийные отключения света
В нескольких областях Украины вечером, 14 октября, ввели аварийные отключения света. Причиной являются предыдущие российские обстрелы, которые вызвали сложную ситуацию в энергосистеме.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.
Отключение света в Украине 14 октября
Аварийные отключения света сейчас действуют в:
- Сумской области;
- Харьковской;
- Полтавской;
- Днепропетровской;
- частично в Кировоградской, Киевской и Черкасской областях.
В ДТЭК отметили, что отключения для Киевщины действуют для Броварского, Обуховского и Бориспольского районов.
В Запорожье аварийно обесточиваются только промышленные потребители, а в Черниговской области действуют три очереди почасовых отключений.
"Продолжается ликвидация последствий российских атак на энергообъекты во всех пострадавших от обстрелов регионах. Если у вас сейчас есть электроэнергия — пожалуйста, потребляйте ее экономно!" — говорится в сообщении.
Отключение света в метро Киева
В сети сообщают, что на некоторых станциях метро Киева исчез свет. Речь идет о "Крещатике" и "Арсенальной". Сейчас там большое скопление людей.
Напомним, в Минэнерго сообщили, что сейчас по всей территории Украины ремонтируют, обновляют, формируют запасы топлива и усиливают меры безопасности для обеспечения постоянного снабжения света и тепла.
Ранее глава МИД Андрей Сибига объяснил цель оккупантов атаковать энергетическую инфраструктуру Украины.
