Некоторые области Украины 14 октября остались без света — в чем причина

Ремонт сетей. Фото: ДТЭК

В нескольких областях Украины вечером, 14 октября, ввели аварийные отключения света. Причиной являются предыдущие российские обстрелы, которые вызвали сложную ситуацию в энергосистеме.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

Отключение света в Украине 14 октября

Аварийные отключения света сейчас действуют в:

Сумской области;

Харьковской;

Полтавской;

Днепропетровской;

частично в Кировоградской, Киевской и Черкасской областях.

В ДТЭК отметили, что отключения для Киевщины действуют для Броварского, Обуховского и Бориспольского районов.

В Запорожье аварийно обесточиваются только промышленные потребители, а в Черниговской области действуют три очереди почасовых отключений.

"Продолжается ликвидация последствий российских атак на энергообъекты во всех пострадавших от обстрелов регионах. Если у вас сейчас есть электроэнергия — пожалуйста, потребляйте ее экономно!" — говорится в сообщении.

Посты ДТЭК и Укрэнерго. Фото: скриншот

Отключение света в метро Киева

В сети сообщают, что на некоторых станциях метро Киева исчез свет. Речь идет о "Крещатике" и "Арсенальной". Сейчас там большое скопление людей.

Люди в метро. Фото: соцсети

Напомним, в Минэнерго сообщили, что сейчас по всей территории Украины ремонтируют, обновляют, формируют запасы топлива и усиливают меры безопасности для обеспечения постоянного снабжения света и тепла.

Ранее глава МИД Андрей Сибига объяснил цель оккупантов атаковать энергетическую инфраструктуру Украины.