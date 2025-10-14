Видео
В ряде областей Украины ввели аварийные отключения света

В ряде областей Украины ввели аварийные отключения света

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 18:49
Некоторые области Украины 14 октября остались без света — в чем причина
Ремонт сетей. Фото: ДТЭК

В нескольких областях Украины вечером, 14 октября, ввели аварийные отключения света. Причиной являются предыдущие российские обстрелы, которые вызвали сложную ситуацию в энергосистеме.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

Читайте также:

Отключение света в Украине 14 октября

Аварийные отключения света сейчас действуют в:

  • Сумской области;
  • Харьковской;
  • Полтавской;
  • Днепропетровской;
  • частично в Кировоградской, Киевской и Черкасской областях.

В ДТЭК отметили, что отключения для Киевщины действуют для Броварского, Обуховского и Бориспольского районов.

В Запорожье аварийно обесточиваются только промышленные потребители, а в Черниговской области действуют три очереди почасовых отключений.

"Продолжается ликвидация последствий российских атак на энергообъекты во всех пострадавших от обстрелов регионах. Если у вас сейчас есть электроэнергия — пожалуйста, потребляйте ее экономно!" — говорится в сообщении.

null
Посты ДТЭК и Укрэнерго. Фото: скриншот

Отключение света в метро Киева

В сети сообщают, что на некоторых станциях метро Киева исчез свет. Речь идет о "Крещатике" и "Арсенальной". Сейчас там большое скопление людей.

Відключення світла в метро Києва 14 жовтня
Люди в метро. Фото: соцсети

Напомним, в Минэнерго сообщили, что сейчас по всей территории Украины ремонтируют, обновляют, формируют запасы топлива и усиливают меры безопасности для обеспечения постоянного снабжения света и тепла.

Ранее глава МИД Андрей Сибига объяснил цель оккупантов атаковать энергетическую инфраструктуру Украины.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
