В Минэнерго сообщили о повреждении энергообъектов в Харьковской и Сумской областях

Ремонтные работы. Фото иллюстративное: ДТЭК

Министерство энергетики Украины обнародовало оперативную информацию о состоянии энергосистемы по состоянию на 14 октября. В ночь на воскресенье российские войска нанесли новые удары по энергетическим объектам Харьковской и Сумской областей. В результате часть потребителей осталась без света, однако энергетики непрерывно работают над восстановлением электроснабжения.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Реклама

Читайте также:

Где в Украине действуют отключения света 14 октября

В Минэнерго отметили, что сейчас принимаются все необходимые меры для поддержания стабильной работы энергосистемы, несмотря на постоянные атаки врага. На Черниговщине сейчас действуют временные ограничения потребления электроэнергии.

Минэнерго также сообщило, что подготовка к отопительному сезону продолжается в плановом режиме. На энергообъектах по всей стране осуществляются ремонты, обновление оборудования, формируются запасы топлива и усиливаются меры безопасности, чтобы обеспечить непрерывные поставки электроэнергии и тепла даже в случае дальнейших атак. Особое внимание уделяется укреплению защиты критической инфраструктуры.

Министерство призвало граждан ответственно относиться к потреблению электроэнергии — особенно в часы пиковой нагрузки утром и вечером.

Отдельно в Минэнерго проинформировали о ситуации на Запорожской атомной электростанции, которая остается контролируемой. Уровень воды в пруду-охладителе сейчас составляет 13,22 метра — этого показателя достаточно для обеспечения стабильного функционирования систем охлаждения и безопасности ЗАЭС.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский обратился к партнерам во время выступления на 71-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО с призывом помочь Украине как можно быстрее усилить защиту ПВО. Отдельно глава МИД Украины Андрей Сибига объяснил, какую стратегию выбрала Россия в отношении энергосистемы Украины.

Тем временем Россия массово распространяет фейковую информацию о блэкаутах в Украине и проблемах с отопительным сезоном.