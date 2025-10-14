У Міненерго повідомили про пошкодження енергооб’єктів на Харківщині та Сумщині

Ремонтні роботи. Фото ілюстративне: ДТЕК

Міністерство енергетики України оприлюднило оперативну інформацію щодо стану енергосистеми станом на 14 жовтня. У ніч проти неділі російські війська завдали нових ударів по енергетичних об’єктах Харківської та Сумської областей. У результаті частина споживачів залишилася без світла, однак енергетики безперервно працюють над відновленням електропостачання.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

У Міненерго зазначили, що наразі вживаються всі необхідні заходи для підтримки стабільної роботи енергосистеми, попри постійні атаки ворога. На Чернігівщині наразі діють тимчасові обмеження споживання електроенергії.

Міненерго також повідомило, що підготовка до опалювального сезону триває у плановому режимі. На енергооб’єктах по всій країні здійснюються ремонти, оновлення обладнання, формуються запаси палива та посилюються заходи безпеки, щоб забезпечити безперервне постачання електроенергії та тепла навіть у разі подальших атак. Особливу увагу приділяють зміцненню захисту критичної інфраструктури.

Міністерство закликало громадян відповідально ставитися до споживання електроенергії — особливо в години пікового навантаження вранці та ввечері.

Окремо у Міненерго поінформували про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, яка залишається контрольованою. Рівень води у ставку-охолоджувачі нині становить 13,22 метра — цього показника достатньо для забезпечення стабільного функціонування систем охолодження та безпеки ЗАЕС.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський звернувся до партнерів під час виступу на 71-й щорічній сесії Парламентської асамблеї НАТО із закликом допомогти Україні якнайшвидше посилити захист ППО. Окремо глава МЗС України Андрій Сибіга пояснив, яку стратегію обрала Росія щодо енергосистеми України.

Тим часом Росія масово ширить фейкову інформацію про блекаути в Україні та проблеми з опалювальним сезоном.