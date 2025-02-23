Вибори в Німеччині — вже відкрили виборчі дільниці

У Німеччині відкрились виборчі дільниці — Штайнмаєр проголосував
У Німеччині 23 лютого відбуваються вибори до Бундестагу і вже відкрили виборчі дільниці. Голосування триватиме до 18:00 за київським часом.
Новини.LIVE зібрали усю відому інформацію про вибори.
Вибори у Німеччині 2025
З 08:00 у Німеччині відкрили виборчі дільниці для голосування за представників до Бундестагу та за нового федерального канцлера. Як відомо, ці вибори — дострокові. Їх призначили після того, як розпалася урядова коаліція та після оголошення вотуму недовіри чинному канцлеру Олафу Шольцу.
Дільниці працюватимуть до 18:00 за київським часом і одразу після їх закриття почнеться підрахунок голосів. Очікується, що перші дані екзит-полів дадуть попереднє уявлення про результати голосування.
Як відомо, німецькі виборці вже віддали свої перші голоси. Проголосував також президент країни Франк-Вальтер Штайнмаєр.
Віддати свій голос на виборчій дільниці в Ансберзі також прийшов Фрідріх Мерц від Християнсько-демократичного союзу. Він є найбільш ймовірним кандидатом на заміну канцлеру Олафа Шольца.
Водночас Шольц разом зі своєю дружиною Бріттою Ернст прибув на виборчу дільницю у Потсдамі.
Нагадаємо, напередодні виборів Олаф Шольц висловив впевненість у тому, що зможе зберегти свою посаду.
Також відомо, що за кілька днів до виборів кандидати у канцлери Німеччини посперечались про Україну. Аліс Вайдель вважає, що її країна має залишатися нейтральною і зберегти зв'язки з РФ.
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