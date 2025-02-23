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У Німеччині відкрились виборчі дільниці — Штайнмаєр проголосував

23 лютого 2025 13:26
Карина Приходько - Редактор
Вибори в Німеччині — вже відкрили виборчі дільниці
Вибори у Німеччині. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay
Карина Приходько - Редактор

У Німеччині 23 лютого відбуваються вибори до Бундестагу і вже відкрили виборчі дільниці. Голосування триватиме до 18:00 за київським часом.

Новини.LIVE зібрали усю відому інформацію про вибори. 

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З 08:00 у Німеччині відкрили виборчі дільниці для голосування за представників до Бундестагу та за нового федерального канцлера. Як відомо, ці вибори — дострокові. Їх призначили після того, як розпалася урядова коаліція та після оголошення вотуму недовіри чинному канцлеру Олафу Шольцу. 

Дільниці працюватимуть до 18:00 за київським часом і одразу після їх закриття почнеться підрахунок голосів. Очікується, що перші дані екзит-полів дадуть попереднє уявлення про результати голосування. 

Як відомо, німецькі виборці вже віддали свої перші голоси. Проголосував також президент країни Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Штайнмаєр на виборах в Німеччині
Франк-Вальтер Штайнмаєр голосує на виборах. Фото: Суспільне
вибори в Німеччині 2025
Вибори в Німеччині. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay
голосування за уряд та канцлера в Німеччині
Вибори в Німеччині. Фото: REUTERS/Nadja Wohllebenок

Віддати свій голос на виборчій дільниці в Ансберзі також прийшов Фрідріх Мерц від Християнсько-демократичного союзу. Він є найбільш ймовірним кандидатом на заміну канцлеру Олафа Шольца. 

вибори в Німеччині 2025
Фрідріх Мерц голосує на виборах. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay
вибори в Німеччині 2025
Фрідріх Мерц голосує на виборах. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Водночас Шольц разом зі своєю дружиною Бріттою Ернст прибув на виборчу дільницю у Потсдамі. 

Олаф Шольц з дружиною на виборах
Олаф Шольц із дружиною на виборах. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen
Олаф Шольц голосує на виборах
Олаф Шольц голосує на виборах. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Нагадаємо, напередодні виборів Олаф Шольц висловив впевненість у тому, що зможе зберегти свою посаду

Також відомо, що за кілька днів до виборів кандидати у канцлери Німеччини посперечались про Україну. Аліс Вайдель вважає, що її країна має залишатися нейтральною і зберегти зв'язки з РФ. 

Німеччина голосування Франк-Вальтер Штайнмаєр вибори в Німеччині
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