Вибори в Німеччині — вже відкрили виборчі дільниці

Вибори у Німеччині. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

У Німеччині 23 лютого відбуваються вибори до Бундестагу і вже відкрили виборчі дільниці. Голосування триватиме до 18:00 за київським часом.

Новини.LIVE зібрали усю відому інформацію про вибори.

Читайте також:

Вибори у Німеччині 2025

З 08:00 у Німеччині відкрили виборчі дільниці для голосування за представників до Бундестагу та за нового федерального канцлера. Як відомо, ці вибори — дострокові. Їх призначили після того, як розпалася урядова коаліція та після оголошення вотуму недовіри чинному канцлеру Олафу Шольцу.

Дільниці працюватимуть до 18:00 за київським часом і одразу після їх закриття почнеться підрахунок голосів. Очікується, що перші дані екзит-полів дадуть попереднє уявлення про результати голосування.

Як відомо, німецькі виборці вже віддали свої перші голоси. Проголосував також президент країни Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Франк-Вальтер Штайнмаєр голосує на виборах. Фото: Суспільне

Вибори в Німеччині. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Вибори в Німеччині. Фото: REUTERS/Nadja Wohllebenок

Віддати свій голос на виборчій дільниці в Ансберзі також прийшов Фрідріх Мерц від Християнсько-демократичного союзу. Він є найбільш ймовірним кандидатом на заміну канцлеру Олафа Шольца.

Фрідріх Мерц голосує на виборах. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Фрідріх Мерц голосує на виборах. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Водночас Шольц разом зі своєю дружиною Бріттою Ернст прибув на виборчу дільницю у Потсдамі.

Олаф Шольц із дружиною на виборах. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Олаф Шольц голосує на виборах. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Нагадаємо, напередодні виборів Олаф Шольц висловив впевненість у тому, що зможе зберегти свою посаду.

Також відомо, що за кілька днів до виборів кандидати у канцлери Німеччини посперечались про Україну. Аліс Вайдель вважає, що її країна має залишатися нейтральною і зберегти зв'язки з РФ.