Вибори в Німеччині — ключові кандидати посперечались про Україну

Аліс Вайдель і Фрідріх Мерц. Фото: ЕРА

Кандидати у канцлери Німеччини Аліс Вайдель та Фрідріх Мерц під час дебатах посперечалися про Україну. Лідерка ультраправої партії "Альтернативна для Німеччини" вважає, що країна повинна залишатися "нейтральною".

Про це повідомляє DW, а також Фрідріх Мерц у своєму Х (Twitter).

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Суперечка кандидатів у канцлери Німеччини на дебатах

У неділю, 16 лютого, вперше в історії Німеччини в теледебатах взяли участь четверо кандидатів у канцлери. Дискусія тривала дві години та отримала назву "дуель на чотирьох". Однак вже через кілька хвилин після початку між Аліс Вайдель та лідером Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріхом Мерцом почалася суперечка щодо України.

Вона була викликана словами Вайдель, яка заявила, що Німеччина повинна залишатися "нейтральною" у російсько-українській війні. Вона також розкритикувала СДПН, ХДС та "зелених" за їхню допомогу Україні.

Водночас Мерц відкинув таку думку і заявив: "Ні, пані Вайдель, ми не можемо бути нейтральними. Ми за Україну".

Він також обурився й розкритикував партію Шольца за недостатню підтримку Києва.

Зазначимо, раніше кандидатка в канцлери ФРН від "Альтернативи для Німеччини" в інтерв'ю Bild заявила, що виступає за відновлення економічних зв'язків із Росією та негайне вислання з країни злочинців і нелегальних мігрантів.

Нагадаємо, нещодавно Олаф Шольц запевнив у подальшій підтримці України. Він наголосив, що допомога Києву продовжиться навіть після війни.

Також ми писали, що глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна відправить гроші на армію Лівану, а не в Україну. За останні сім років Угорщина надіслала шість мільярдів форинтів на підтримку країни.