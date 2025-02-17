Выборы в Германии — ключевые кандидаты поспорили об Украине

Алис Вайдель и Фридрих Мерц. Фото: ЕРА

Кандидаты в канцлеры Германии Алис Вайдель и Фридрих Мерц во время дебатов поспорили об Украине. Лидерка ультраправой партии "Альтернативная для Германии" считает, что страна должна оставаться "нейтральной".

Об этом сообщает DW, а также Фридрих Мерц в своем Х (Twitter).

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Спор кандидатов в канцлеры Германии на дебатах

В воскресенье, 16 февраля, впервые в истории Германии в теледебатах приняли участие четверо кандидатов в канцлеры. Дискуссия длилась два часа и получила название "дуэль на четырех". Однако уже через несколько минут после начала между Алис Вайдель и лидером Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрихом Мерцом начался спор по Украине.

Он был вызван словам Вайдель, которая заявила, что Германия должна оставаться "нейтральной" в российско-украинской войне. Она также раскритиковала СДПГ, ХДС и "зеленых" за их помощь Украине.

В то же время Мерц отверг такое мнение и заявил: "Нет, госпожа Вайдель, мы не можем быть нейтральными. Мы за Украину".

Он также возмутился и раскритиковал партию Шольца за недостаточную поддержку Киева.

Отметим, ранее кандидат в канцлеры ФРГ от "Альтернативы для Германии" в интервью Bild заявила, что выступает за восстановление экономических связей с Россией и немедленную высылку из страны преступников и нелегальных мигрантов.

Напомним, недавно Олаф Шольц заверил в дальнейшей поддержке Украины. Он подчеркнул, что помощь Киеву продолжится даже после войны.

Также мы писали, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна отправит деньги на армию Ливана, а не в Украину. За последние семь лет Венгрия направила шесть миллиардов форинтов на поддержку страны.