Выборы в Германии — уже открыли избирательные участки

Выборы в Германии. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

В Германии 23 февраля проходят выборы в Бундестаг и уже открыли избирательные участки. Голосование продлится до 18:00 по киевскому времени.

Новини.LIVE собрали всю известную информацию о выборах.

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С 08:00 в Германии открыли избирательные участки для голосования за представителей в Бундестаг и за нового федерального канцлера. Как известно, эти выборы — досрочные. Их назначили после того, как распалась правительственная коалиция и после объявления вотума недоверия действующему канцлеру Олафу Шольцу.

Участки будут работать до 18:00 по киевскому времени и сразу после их закрытия начнется подсчет голосов. Ожидается, что первые данные экзит-полов дадут предварительное представление о результатах голосования.

Как известно, немецкие избиратели уже отдали свои первые голоса. Проголосовал также президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.

Франк-Вальтер Штайнмайер голосует на выборах. Фото: Суспільне

Выбори в Германии. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Выбори в Германии. Фото: REUTERS/Nadja Wohllebenок

Отдать свой голос на избирательном участке в Ансберге также пришел Фридрих Мерц от Христианско-демократического союза. Он является наиболее вероятным кандидатом на замену канцлеру Олафа Шольца.

Фридрих Мерц голосует на выборах. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Фридрих Мерц голосует на выборах. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

В то же время Шольц вместе со своей женой Бриттой Эрнст прибыл на избирательный участок в Потсдаме.

Олаф Шольц з женой на выборах. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Олаф Шольц голосует на выборах. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Напомним, накануне выборов Олаф Шольц выразил уверенность в том, что сможет сохранить свою должность.

Также известно, что за несколько дней до выборов кандидаты в канцлеры Германии поспорили об Украине. Алис Вайдель считает, что ее страна должна оставаться нейтральной и сохранить связи с РФ.