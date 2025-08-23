Відео
Відео

У Німеччині відбувся мітинг до Дня українського прапора — фото

Дата публікації: 23 серпня 2025 20:47
День українського прапора - як святкували в Німеччині
Мітинг до Дня прапора України у Німеччині. Фото: Новини.LIVE

У німецькому Дюссельдорфі сьогодні, 23 серпня, відбувся мітинг до Дня українського прапора та Дня Незалежності України. Під час заходу лунав гімн держави.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE.

Українці в Дюссельдорфі вийшли на мітинг у вишиванках

На вулиці вийшли українці з прапорами.

мітинг
Мітинг у Німеччині. Фото: Новини.LIVE
мітинг німеччина
День українського прапора у Німеччині. Фото: Новини.LIVE

Окрім гімну, під час заходу пройшла хвилина мовчання на честь вшанування пам'яті загиблих воїнів. Частина людей стала на коліна.

день прапора
Українці на мітингу. Фото: Новини.LIVE

Багато учасників мітингу були у вишиванках.

прапор
Український прапор з підписами. Фото: Новини.LIVE
Німеччина день прапора
Виступ на честь Дня прапора України. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав українців із Днем прапора.

Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернувся до громадяну День Державного Прапора України.

Новини.LIVE детально розповіли, що необхідно знати про прапор України.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
