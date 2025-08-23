День українського прапора - як святкували в Німеччині

Мітинг до Дня прапора України у Німеччині. Фото: Новини.LIVE

У німецькому Дюссельдорфі сьогодні, 23 серпня, відбувся мітинг до Дня українського прапора та Дня Незалежності України. Під час заходу лунав гімн держави.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE.

На вулиці вийшли українці з прапорами.

Мітинг у Німеччині. Фото: Новини.LIVE

День українського прапора у Німеччині. Фото: Новини.LIVE

Окрім гімну, під час заходу пройшла хвилина мовчання на честь вшанування пам'яті загиблих воїнів. Частина людей стала на коліна.

Українці на мітингу. Фото: Новини.LIVE

Багато учасників мітингу були у вишиванках.

Український прапор з підписами. Фото: Новини.LIVE

Виступ на честь Дня прапора України. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав українців із Днем прапора.

Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернувся до громадяну День Державного Прапора України.

Новини.LIVE детально розповіли, що необхідно знати про прапор України.