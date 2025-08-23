День українського прапора - як святкували в Німеччині

У Німеччині відбувся мітинг до Дня українського прапора — фото
У німецькому Дюссельдорфі сьогодні, 23 серпня, відбувся мітинг до Дня українського прапора та Дня Незалежності України. Під час заходу лунав гімн держави.
Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE.
Українці в Дюссельдорфі вийшли на мітинг у вишиванках
На вулиці вийшли українці з прапорами.
Окрім гімну, під час заходу пройшла хвилина мовчання на честь вшанування пам'яті загиблих воїнів. Частина людей стала на коліна.
Багато учасників мітингу були у вишиванках.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав українців із Днем прапора.
Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернувся до громадяну День Державного Прапора України.
Новини.LIVE детально розповіли, що необхідно знати про прапор України.
Читайте Новини.LIVE!