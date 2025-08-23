День украинского флага - как праздновали в Германии

Митинг ко Дню флага Украины в Германии. Фото: Новини.LIVE

В немецком Дюссельдорфе сегодня, 23 августа, состоялся митинг ко Дню украинского флага и Дню Независимости Украины. Во время мероприятия звучал гимн государства.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE.

На улицы вышли украинцы с флагами.

Митинг в Германии. Фото: Новини.LIVE

День украинского флага в Германии. Фото: Новини.LIVE

Кроме гимна, во время мероприятия прошла минута молчания в честь памяти погибших воинов. Часть людей стала на колени.

Украинцы на митинге. Фото: Новини.LIVE

Многие участники митинга были в вышиванках.

Украинский флаг с подписями. Фото: Новини.LIVE

Выступление в честь Дня флага Украины. Фото: Новини.LIVE

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем флага.

Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к гражданам в День Государственного Флага Украины.

Новини.LIVE подробно рассказали, что необходимо знать о флаге Украины.