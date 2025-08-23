День украинского флага - как праздновали в Германии

В Германии прошел митинг ко Дню украинского флага — фото
В немецком Дюссельдорфе сегодня, 23 августа, состоялся митинг ко Дню украинского флага и Дню Независимости Украины. Во время мероприятия звучал гимн государства.
Украинцы в Дюссельдорфе вышли на митинг в вышиванках
На улицы вышли украинцы с флагами.
Кроме гимна, во время мероприятия прошла минута молчания в честь памяти погибших воинов. Часть людей стала на колени.
Многие участники митинга были в вышиванках.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем флага.
Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к гражданам в День Государственного Флага Украины.
