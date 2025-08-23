Видео
В Германии прошел митинг ко Дню украинского флага — фото

В Германии прошел митинг ко Дню украинского флага — фото

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 20:47
День украинского флага - как праздновали в Германии
Митинг ко Дню флага Украины в Германии. Фото: Новини.LIVE

В немецком Дюссельдорфе сегодня, 23 августа, состоялся митинг ко Дню украинского флага и Дню Независимости Украины. Во время мероприятия звучал гимн государства.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE.

Читайте также:

Украинцы в Дюссельдорфе вышли на митинг в вышиванках

На улицы вышли украинцы с флагами.

мітинг
Митинг в Германии. Фото: Новини.LIVE
мітинг німеччина
День украинского флага в Германии. Фото: Новини.LIVE

Кроме гимна, во время мероприятия прошла минута молчания в честь памяти погибших воинов. Часть людей стала на колени.

день прапора
Украинцы на митинге. Фото: Новини.LIVE

Многие участники митинга были в вышиванках.

прапор
Украинский флаг с подписями. Фото: Новини.LIVE
Німеччина день прапора
Выступление в честь Дня флага Украины. Фото: Новини.LIVE

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем флага.

Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к гражданам в День Государственного Флага Украины.

Новини.LIVE подробно рассказали, что необходимо знать о флаге Украины.

Германия митинг украинцы флаг минута молчания
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
