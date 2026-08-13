У Німеччині припустили, що атаку на літак України скоїла Росія

Вантажний літак DHL та українські вантажні літаки "Антонов" в аеропорту Лейпциг/Галле. Фото: REUTERS/Axel Schmidt

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Німецькі служби безпеки практично не сумніваються в тому, що за диверсією проти українського транспортного літака Ан-124 "Руслан" в аеропорту Лейпциг/Галле стоїть Росія. Попри те, що аналіз деталей вказує на чергову таємну операцію Кремля, Берлін утримується від прямих публічних звинувачень до завершення всіх слідчих процедур.

Про це повідомляє Spiegel, передає Новини.LIVE.

Атака на український літак у Німеччині

Спецслужби Німеччини після детального аналізу зібраних матеріалів дійшли висновку, що за нападом на український вантажний літак Ан-124 "Руслан" в аеропорту Лейпциг/Галле з високою ймовірністю стоїть Росія.

Водночас німецька влада поки утримується від офіційних заяв та прямого звинувачення Кремля. Там пояснюють таку обережність відсутністю стовідсоткової впевненості.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив про можливість "сценарію гібридної атаки", маючи на увазі сплановану таємну операцію іноземної держави. Водночас очільник відомства також не поспішає публічно називати конкретного винуватця.

Правоохоронці формально продовжують перевіряти й інші версії, однак вважають їх малоймовірними.

Видання пише, якщо підозра підтвердиться, то уряду Німеччини доведеться відреагувати. Мінімум є негайне розслідування справи НАТО.

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 5 серпня у німецькому аеропорту Лейпциг/Галле біля українського літака "Антонов" знайшли безпілотник із детонатором. Німецька поліція перевіряє версію про можливу диверсію.

Згодом у МЗС України повідомили, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а літаки не зазнали пошкоджень. Крім того, у МВС Німеччини спростували, що літак був завантажений боєприпасами, призначеними для України.

А за інформацією ЗМІ, інцидент з українським літаком міг бути спробою реального підриву, а не лише залякуванням. За попередніми даними, вибуху вдалося уникнути через технічну несправність безпілотника.