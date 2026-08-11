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Головна Новини дня Німеччина депортувала близько 400 росіян від початку війни в Україні

Німеччина депортувала близько 400 росіян від початку війни в Україні

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2026 08:34
Із Німеччини вислали 400 громадян Росії з початку великої війни в Україні
Посольство Росії у Німеччині. Фото: Bild

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Німеччина сумарно вислала та депортувала майже 400 громадян Росії. Серед висланих осіб — понад 80 російських дипломатів, більшість з яких насправді виявилися розвідниками.

Про це повідомляє Bild, передає Новини.LIVE.

Вислання росіян з Німеччини

Російське посольство у Берліні розглядають як важливий центр розвідувальної діяльності, політичного впливу та проведення операцій на території Німеччини. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року чисельність персоналу дипломатичного представництва помітно скоротилася.

У Міністерстві закордонних справ Німеччини підтвердили, що за цей період штат російського посольства в Берліні зазнав суттєвого скорочення.

З лютого 2022 року уряд Німеччини вислав понад 80 дипломатів РФ, переважна більшість яких працювала під офіційним прикриттям, виступаючи агентами спецслужб. Востаннє висилка дипломатів була у січні цього року. 

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Загалом за період повномасштабної війни з Німеччини депортували 313 цивільних росіян. Таким чином загальне число складає близько 400 осіб.

Наразі дипломатична присутність Росії у Німеччині обмежена трьома обʼєктами — це посольство в Берліні, консульство в Бонні, а також почесне консульство в Нюрнберзі.

Як писали Новини.LIVE, є декілька причин, через які можуть депортувати українців з Польщі та Німеччини в серпні 2026 року. Зокрема, йдеться про прострочення закордонного паспорта, візи або дозволу на перебування.

А нещодавно у німецькому аеропорту Лейпциг/Галле поруч з українським літаком "Антонов" виявили дрон із детонатором. Відомо, що вибух не стався через технічний збій у БпЛА.

Німеччина Росія дипломатія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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