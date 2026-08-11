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Главная Новости дня Германия выслала около 400 россиян с начала войны в Украине

Германия выслала около 400 россиян с начала войны в Украине

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2026 08:34
Из Германии выслали 400 граждан России с начала большой войны в Украине
Посольство России в Германии. Фото: Bild

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Германия в общей сложности выслала и депортировала почти 400 граждан России. Среди высланных — более 80 российских дипломатов, большинство из которых на самом деле оказались разведчиками.

Об этом сообщает Bild, передает Новини.LIVE.

Высылка россиян из Германии

Российское посольство в Берлине рассматривается как важный центр разведывательной деятельности, политического влияния и проведения операций на территории Германии. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года численность персонала дипломатического представительства заметно сократилась.

В Министерстве иностранных дел Германии подтвердили, что за этот период штат российского посольства в Берлине претерпел существенное сокращение.

С февраля 2022 года правительство Германии выслало более 80 дипломатов РФ, подавляющее большинство которых работало под официальным прикрытием, выступая в качестве агентов спецслужб. Последний раз высылка дипломатов состоялась в январе этого года.

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Всего за период полномасштабной войны из Германии депортировали 313 гражданских россиян. Таким образом, общее число составляет около 400 человек.

В настоящее время дипломатическое присутствие России в Германии ограничено тремя объектами — это посольство в Берлине, консульство в Бонне, а также почетное консульство в Нюрнберге.

Как писали Новини.LIVE, существует несколько причин, по которым украинцев могут депортировать из Польши и Германии в августе 2026 года. В частности, речь идет о просрочке загранпаспорта, визы или вида на жительство.

А недавно в немецком аэропорту Лейпциг/Галле рядом с украинским самолетом "Антонов" обнаружили дрон с детонатором. Известно, что взрыва не произошло из-за технического сбоя в БпЛА.

Германия Россия дипломатия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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