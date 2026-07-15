В Германии резко возросло число отказов от военной службы: что известно

Немецкие новобранцы. Иллюстративное фото: Reuters

В Германии стремительно растет число граждан, отказывающихся от военной службы по соображениям совести. Это происходит на фоне планов правительства укрепить Бундесвер и увеличить численность армии. Если добровольцев не хватит, страна может вернуться к обязательному призыву.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкойна The Guardian.

В Германии резко возросло число отказов от военной службы

За первую половину 2026 года Федеральное ведомство по делам семьи получило 5 862 заявления от граждан, отказывающихся от военной службы по религиозным или моральным убеждениям. Это уже больше, чем за весь 2025 год, когда было подано 3 879 таких обращений. В 2024 году их количество составляло 2 249.

По состоянию на конец мая этого года власти уже удовлетворили 2 667 соответствующих заявлений.

Право отказаться от военной службы гарантирует Конституция Германии. Она предусматривает, что никто не может быть принужден к службе, связанной с применением оружия, вопреки собственной совести.

Читайте также:

Как правительство планирует укрепить Бундесвер

В настоящее время обязательный призыв в Германии не действует. В то же время правительство работает над реформой комплектования армии.

Министр обороны Борис Писториус предложил новую систему, согласно которой все 18-летние граждане должны заполнять специальную анкету с указанием готовности к прохождению службы. После этого молодых мужчин будут вызывать на медицинский осмотр, тогда как женщины смогут присоединяться только на добровольной основе.

Как отмечает The Guardian, многие немцы воспринимают эти изменения как подготовку к возможному возвращению обязательного призыва, поэтому заранее подают заявления об отказе от военной службы.

Почему немцы все чаще отказываются от службы

По оценкам экспертов, на рост числа таких заявлений влияет ухудшение ситуации с безопасностью в мире. Среди причин также называют опасения относительно возможного участия в миротворческих миссиях или операциях в зонах боевых действий.

В настоящее время численность Бундесвера составляет около 186 тысяч военнослужащих. В то же время Берлин планирует увеличить ее до 260 тысяч добровольцев к 2035 году.

Если добровольная модель не обеспечит необходимого количества военнослужащих, Германия может вернуться к обязательному призыву, который был приостановлен в 2011 году.

Ранее председатель оборонного комитета Бундестага Томас Рёвекамп заявил, что такой шаг придется сделать, если добровольный набор не даст ожидаемого результата. Окончательное решение по этому вопросу планируется принять до 31 июля следующего года.

Кроме того, недавно Берлин представил первую в истории страны национальную военную стратегию, в которой Россия была определена как главная угроза безопасности Европы.

Новини.LIVE сообщали, что недавно канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что война в Украине перешла в новую фазу. По его словам, Россия не достигла поставленных целей, тогда как Украина добивается значительных успехов на фронте. Мерц подчеркнул, что союзники усилят давление на Москву, чтобы заставить ее начать мирные переговоры.

Новини.LIVE также писали, что Фридрих Мерц заявлял и о том, что у России нет шансов победить в войне против Украины. Он также сообщил, что европейские партнеры планируют выделять по 70 млрд евро на поддержку Украины в 2026 и 2027 годах. По словам Мерца, усиление помощи Киеву приблизит окончание войны и укрепит безопасность Европы.