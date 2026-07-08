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Главная Новости дня Мерц: у России нет никаких шансов победить Украину

Мерц: у России нет никаких шансов победить Украину

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2026 20:44
Мерц заявил, что у России нет шансов победить Украину
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: Новини.LIVE

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что у России нет никаких шансов победить в войне против Украины. Он также объявил о продолжении оказания Киеву масштабной европейской помощи в 2026–2027 годах. Такое заявление Мерц сделал во время саммита НАТО в Анкаре.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на немецкое издание Süddeutsche Zeitung

Мерц заявил, что у РФ нет шансов на победу в войне

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия не сможет достичь своих военных целей в войне против Украины. По его словам, союзники должны и в дальнейшем усиливать помощь Киеву, ведь именно это приближает окончание войны и укрепляет безопасность всей Европы.

Об этом Фридрих Мерц заявил во время саммита НАТО в Анкаре. Он также подчеркнул необходимость усиления роли европейских государств в Альянсе и подтвердил готовность и в дальнейшем поддерживать Украину.

Канцлер сообщил, что европейские партнеры уже запустили совместную инициативу, предусматривающую оказание помощи Украине в течение следующих двух лет. По его словам, в 2026 и 2027 годах на эти нужды планируется выделять по 70 млрд евро ежегодно.

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"Мы и впредь будем помогать Украине. Мы также запустили совместную инициативу в Европе для дальнейшей поддержки Украины в течение следующих двух лет — 2026 и 2027 — в размере 70 млрд евро ежегодно", — заявил Мерц.

В то же время канцлер подчеркнул, что не видит никаких предпосылок для победы России в войне. По его убеждению, Кремль не сможет реализовать свои военные цели, а скорейшее завершение боевых действий будет выгодно не только Украине и Европе, но и самой России, а также международной безопасности в целом.

"У России нет никаких шансов выиграть эту войну. Они не достигнут своих военных целей, и чем быстрее мы закончим эту войну, тем лучше будет для Европы, тем лучше для России и тем лучше для мира во всем мире", — подчеркнул Мерц.

Новини.LIVE сообщали, что 4 июля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, в ходе которого главной темой стали ракеты для систем Patriot. Также собеседники обсудили ситуацию на фронте и дальнейшую поддержку Украины.

Новини.LIVE также писали, что Фридрих Мерц заявил, что поддержка Украины необходима для защиты свободы и безопасности всей Европы. На фоне дискуссий между Киевом и Варшавой он также напомнил об историческом примирении Германии и Польши, подчеркнув, что даже после самых тяжелых конфликтов возможны мир и сотрудничество. Кроме того, Мерц заверил, что Берлин и впредь будет оказывать Украине военную помощь и поддерживать укрепление её обороноспособности.

война в Украине Россия Фридрих Мерц Саммит НАТО в Анкаре
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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