Мерц заявив, що Росія не має шансів перемогти Україну

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: Новини.LIVE

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія не має жодних шансів перемогти у війні проти України. Він також анонсував продовження масштабної європейської допомоги Києву у 2026–2027 роках. Таку заяву Мерц зробив під час саміту НАТО в Анкарі.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на німецьке видання Süddeutsche Zeitung

Мерц заявив, що РФ не має шансів на перемогу у війні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія не зможе досягти своїх військових цілей у війні проти України. За його словами, союзники мають і надалі посилювати допомогу Києву, адже саме це наближає завершення війни та зміцнює безпеку всієї Європи.

Про це Фрідріх Мерц заявив під час саміту НАТО в Анкарі. Він також наголосив на необхідності посилення ролі європейських держав в Альянсі та підтвердив готовність і надалі підтримувати Україну.

Канцлер повідомив, що європейські партнери вже започаткували спільну ініціативу, яка передбачає надання допомоги Україні протягом наступних двох років. За його словами, у 2026 та 2027 роках на ці потреби планують спрямовувати по 70 млрд євро щороку.

Читайте також:

"Ми й надалі допомагатимемо Україні. Ми також започаткували спільну ініціативу в Європі для подальшої підтримки України протягом наступних двох років — 2026 та 2027 — з 70 млрд євро щороку", — заявив Мерц.

Водночас канцлер наголосив, що не бачить жодних передумов для перемоги Росії у війні. На його переконання, Кремль не зможе реалізувати свої воєнні цілі, а якнайшвидше завершення бойових дій буде вигідним не лише Україні та Європі, а й самій Росії та міжнародній безпеці загалом.

"Росія не має жодних шансів виграти цю війну. Вони не досягнуть своїх воєнних цілей, і чим швидше ми закінчимо цю війну, тим краще буде для Європи, тим краще для Росії і тим краще для миру у світі", — наголосив Мерц.

Новини.LIVE інформували, що 4 липня 2026 року Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, під час якої головною темою стали ракети для систем Patriot. Також співрозмовники обговорили ситуацію на фронті та подальшу підтримку України.

Новини.LIVE також писали, що Фрідріх Мерц заявив, що підтримка України є необхідною для захисту свободи та безпеки всієї Європи. На тлі дискусій між Києвом і Варшавою він також нагадав про історичне примирення Німеччини та Польщі, наголосивши, що навіть після найтяжчих конфліктів можливі мир і співпраця. Крім того, Мерц запевнив, що Берлін і надалі надаватиме Україні військову допомогу та підтримуватиме зміцнення її обороноздатності.