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Головна Новини дня Страх воювати: у Німеччині зростає кількість відмов від служби в армії

Страх воювати: у Німеччині зростає кількість відмов від служби в армії

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2026 08:50
У Німеччині різко зросла кількість відмов від військової служби: що відомо
Німецькі новобранці. Ілюстративне фото: Reuters

У Німеччині стрімко зростає кількість громадян, які відмовляються від військової служби з міркувань совісті. Це відбувається на тлі планів уряду посилити Бундесвер і збільшити чисельність армії. Якщо добровольців не вистачатиме, країна може повернутися до обов'язкового призову.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Guardian.

У Німеччині різко зросла кількість відмов від військової служби

За першу половину 2026 року Федеральне відомство у справах сім'ї отримало 5 862 заяви від громадян, які відмовляються від військової служби з релігійних або моральних переконань. Це вже більше, ніж за весь 2025 рік, коли було подано 3 879 таких звернень. У 2024 році їх кількість становила 2 249.

Станом на кінець травня цього року влада вже задовольнила 2 667 відповідних заяв.

Право відмовитися від військової служби гарантує Конституція Німеччини. Вона передбачає, що ніхто не може бути примушений до служби, пов'язаної із застосуванням зброї, всупереч власній совісті.

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Як уряд планує посилити Бундесвер

Наразі обов'язковий призов у Німеччині не діє. Водночас уряд працює над реформою комплектування армії.

Міністр оборони Борис Пісторіус запропонував нову систему, за якою всі 18-річні громадяни мають заповнювати спеціальну анкету із зазначенням готовності до проходження служби. Після цього молодих чоловіків викликатимуть на медичний огляд, тоді як жінки зможуть долучатися лише добровільно.

Як зазначає The Guardian, багато німців сприймають ці зміни як підготовку до можливого повернення обов'язкового призову, тому подають заяви про відмову від військової служби заздалегідь.

Чому німці дедалі частіше відмовляються від служби

За оцінками експертів, на зростання кількості таких заяв впливає погіршення безпекової ситуації у світі. Серед причин також називають побоювання щодо можливої участі у миротворчих місіях або операціях у зонах бойових дій.

Наразі чисельність Бундесверу становить близько 186 тисяч військовослужбовців. Водночас Берлін планує збільшити її до 260 тисяч добровольців до 2035 року.

Якщо добровільна модель не забезпечить необхідної кількості військових, Німеччина може повернутися до обов'язкового призову, який було призупинено у 2011 році.

Раніше голова оборонного комітету Бундестагу Томас Рьовекамп заявив, що такий крок доведеться зробити, якщо добровільний набір не дасть очікуваного результату. Остаточне рішення щодо цього питання планують ухвалити до 31 липня наступного року.

Крім того, нещодавно Берлін представив першу в історії країни національну військову стратегію, у якій Росію визначили головною загрозою безпеці Європи.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що війна в Україні перейшла в нову фазу. За його словами, Росія не досягла поставлених цілей, тоді як Україна має значні успіхи на фронті. Мерц наголосив, що союзники посилять тиск на Москву, аби змусити її розпочати мирні переговори.

Новини.LIVE також писали, що Фрідріх Мерц заявляв й про те, що Росія не має шансів перемогти у війні проти України. Він також повідомив, що європейські партнери планують виділяти по 70 млрд євро на підтримку України у 2026 та 2027 роках. За словами Мерца, посилення допомоги Києву наблизить завершення війни та зміцнить безпеку Європи.

Німеччина Берлін Бундесвер
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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