У НАТО повідомили, який розмір допомоги надали США та Європа

Патрік Тернер. Фото: PISM Strategic Ark / Х

Союзники Північноатлантичного Альянсу надали Україні понад 50 мільярдів євро військової допомоги. З них 40% передали США та ще 60% — Канада і Європа.

Про це заявив очільник Представництва НАТО в Україні Патрік Тернер під час Kyiv Security Forum у суботу, 22 лютого, передають Новини.LIVE.

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Допомога Україні від США та Європи

"НАТО нещодавно опублікувало дані про військову допомогу Україні від союзників. Сума склала трохи більш як 50 мільярдів євро під союзників Альянсу. З цієї суми 40% зі США, а 60% — надала Канада і Європа", — сказав Тернер.

За його словами, Генсек НАТО Марк Рютте наголосив, що важливо максимізувати допомогу зараз, аби Україна мала найкращу позицію на полі бою і за столом переговорів. Тернер зауважив, що союзники НАТО — 32 країни, які об'єднують США, Канаду та Європу, спільно прагнуть встановлення справедливого і тривалого миру.

"Це було чітко видно на всіх зустрічах у Брюсселі та інших останніми днями. Вони хочуть гарантувати, що Росія не зможе знову атакувати Україну чи територію НАТО", — додав він.

Очільник Представництва НАТО підсумував, що Рютте вчора у Братиславі заявив: "Мінська-3 не буде. Мир має бути міцним і довготривалим".

Нагадаємо, 19 лютого Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Рютте, зокрема, стосовно відносин із новою адміністрацією США.

А видання The Times писало, що союзники презентували план організації миротворчої місії в Україні.