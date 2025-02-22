В НАТО сообщили, какой размер помощи предоставили США и Европа

Патрик Тернер. Фото: PISM Strategic Ark / Х

Союзники Североатлантического Альянса предоставили Украине более 50 миллиардов евро военной помощи. Из них 40% передали США и еще 60% — Канада и Европа.

Об этом заявил глава Представительства НАТО в Украине Патрик Тернер во время Kyiv Security Forum в субботу, 22 февраля, передают Новини.LIVE.

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"НАТО недавно опубликовало данные о военной помощи Украине от союзников. Сумма составила чуть более 50 миллиардов евро под союзников Альянса. Из этой суммы 40% из США, а 60% — предоставила Канада и Европа", — сказал Тернер.

По его словам, Генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что важно максимизировать помощь сейчас, чтобы Украина имела лучшую позицию на поле боя и за столом переговоров. Тернер отметил, что союзники НАТО — 32 страны, которые объединяют США, Канаду и Европу, совместно стремятся к установлению справедливого и прочного мира.

"Это было четко видно на всех встречах в Брюсселе и других в последние дни. Они хотят гарантировать, что Россия не сможет снова атаковать Украину или территорию НАТО", — добавил он.

Глава Представительства НАТО подытожил, что Рютте вчера в Братиславе заявил: "Минска-3 не будет. Мир должен быть прочным и долговременным".

Напомним, 19 февраля Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Рютте, в частности, относительно отношений с новой администрацией США.

А издание The Times писало, что союзники представили план организации миротворческой миссии в Украине.