Володимир Зеленський провів зустріч з Марком Рютте

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів хорошу й змістовну розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Зокрема вони обговорили зустріч Рютте із спеціальним представником Дональда Трампа Кітом Келлегом.

Про це Зеленський повідомив у середу, 19 лютого.

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Зеленський провів розмову з Рютте

"Провів хорошу й змістовну розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте", — заявив Зеленський.

Під час перемовин з Рютте Зеленський поділився деталями своєї зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїйпом Ердоганом, під час якої лідери обговорили роль Туреччини в наданні гарантій безпеки.

"У цьому процесі Україна потребує широкого представництва країн: Європа, включно з Великою Британією та Туреччиною, і США", — зазначив Зеленський.

Зі свого боку Рютте поінформував про свою зустріч із генералом Кітом Келлогом, який є спеціальним предствником президента Трампа. Глава держави додав, що важливі меседжі збігаються з метою України досягти гарантованого миру, а не лише тимчасового припинення вогню.

"Має бути впевненість у тому, що за кілька місяців або років Путін не повернеться зі своєю війною", — додав Зеленський.

Також було обговорено подальші контакти України з її партнерами та скоординовано подальші кроки.

"Не можна дати Путіну знову всіх обдурити. Перед будь-якими потенційними переговорами всі партнери повинні чітко розуміти, що пріоритетом для досягнення тривалого миру є сильні гарантії безпеки", — наголосив Зеленський.

Нагадуємо, Трамп заявив, що Україні потрібно провести президентські вибори, бо Зеленський нібито має популярність на рівні 4%.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прокоментував заяву президента США Дональда Трампа про нібито низький рейтинг українського лідера Володимира Зеленського та необхідність виборів. На його думку, коментар Трампа мав "шокувати європейців і спонукати їх до дій".