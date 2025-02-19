Владимир Зеленский провел встречу с Марком Рютте

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел хорошую и содержательную беседу с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. В частности, они обсудили встречу Рютте со специальным представителем Дональда Трампа Китом Келлегом.

Об этом Зеленский сообщил в среду, 19 февраля.

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"Провел хорошую и содержательную беседу с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте", — заявил Зеленский.

Во время переговоров с Рютте Зеленский поделился деталями своей встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которой лидеры обсудили роль Турции в предоставлении гарантий безопасности.

"В этом процессе Украина нуждается в широком представительстве стран: Европа, включая Великобританию и Турцию, и США", — отметил Зеленский.

Со своей стороны Рютте проинформировал о своей встрече с генералом Китом Келлогом, который является специальным представителем президента Трампа. Глава государства добавил, что важные месседжи совпадают с целью Украины достичь гарантированного мира, а не только временного прекращения огня.

"Должна быть уверенность в том, что через несколько месяцев или лет Путин не вернется со своей войной", — добавил Зеленский.

Также были обсуждены дальнейшие контакты Украины с ее партнерами и скоординированы дальнейшие шаги.

"Нельзя дать Путину снова всех обмануть. Перед любыми потенциальными переговорами все партнеры должны четко понимать, что приоритетом для достижения длительного мира являются сильные гарантии безопасности", — подчеркнул Зеленский.

Напоминаем, Трамп заявил, что Украине нужно провести президентские выборы, потому что Зеленский якобы имеет популярность на уровне 4%.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о якобы низком рейтинге украинского лидера Владимира Зеленского и необходимости выборов. По его мнению, комментарий Трампа должен был "шокировать европейцев и побудить их к действиям".