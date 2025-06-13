МЗС України закликало українців утриматися від поїздок на Близький Схід

У МЗС звернулися до українців на Близькому Сході — заява
Українців закликали утриматися від поїздок на Близький Схід. Громадянам, які залишаються в країнах, рекомендують зберігати пильність та дотримуватися заходів безпеки.
Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України у пʼятницю, 13 червня.
Ситуація на Близькому Сході
Українцям до стабілізації ситуації радять утриматися від поїздок до:
- Держави Ізраїль;
- Ісламської Республіки Іран;
- Йорданського Хашимітського Королівства;
- Республіки Ірак;
- Ліванської Республіки;
- Сирійської Арабської Республіки.
"Усім громадянам України, які перебувають в країнах регіону, рекомендуємо зберігати пильність, уважно стежити за повідомленнями місцевих компетентних органів країн перебування, неухильно дотримуватися заходів безпеки, завжди мати при собі документи, що посвідчують особу", — йдеться у повідомленні.
У МЗС наголосили, якщо українці потрапили у надзвичайну ситуацію, то необхідно звертатися до найближчої закордонної дипломатичної установи України або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України:
- +38-044-238-15-88;
- адреса електронної пошти cons_or@mfa.gov.ua.
Нагадаємо, ізраїльські військові в межах операції "Ам Калаві" завдали нових авіаударів по об'єктах на території Ірану, зокрема йдеться про аеропорт у місті Тебріз.
Наразі Україна з тривогою стежить за подіями на Близькому сході. У МЗС зауважили, що важливо уникнути подальшої дестабілізації регіону, запобігти цивільним жертвам.
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