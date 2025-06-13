Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowТехнологіїЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Новини дня arrow У МЗС звернулися до українців на Близькому Сході — заява arrow

У МЗС звернулися до українців на Близькому Сході — заява

13 червня 2025 13:34
Аркадій Пастула - Редактор
МЗС України закликало українців утриматися від поїздок на Близький Схід
Вибухи в Ірані. Фото: соцмережі
Аркадій Пастула - Редактор

Українців закликали утриматися від поїздок на Близький Схід. Громадянам, які залишаються в країнах, рекомендують зберігати пильність та дотримуватися заходів безпеки.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України у пʼятницю, 13 червня.

Реклама
Читайте також:

Ситуація на Близькому Сході

Українцям до стабілізації ситуації радять утриматися від поїздок до:

  • Держави Ізраїль;
  • Ісламської Республіки Іран;
  • Йорданського Хашимітського Королівства;
  • Республіки Ірак;
  • Ліванської Республіки;
  • Сирійської Арабської Республіки.

"Усім громадянам України, які перебувають в країнах регіону, рекомендуємо зберігати пильність, уважно стежити за повідомленнями місцевих компетентних органів країн перебування, неухильно дотримуватися заходів безпеки, завжди мати при собі документи, що посвідчують особу", — йдеться у повідомленні.

У МЗС наголосили, якщо українці потрапили у надзвичайну ситуацію, то необхідно звертатися до найближчої закордонної дипломатичної установи України або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України:

  • ‪+38-044-238-15-88;
  • адреса електронної пошти cons_or@mfa.gov.ua.

Нагадаємо, ізраїльські військові в межах операції "Ам Калаві" завдали нових авіаударів по об'єктах на території Ірану, зокрема йдеться про аеропорт у місті Тебріз.

Наразі Україна з тривогою стежить за подіями на Близькому сході. У МЗС зауважили, що важливо уникнути подальшої дестабілізації регіону, запобігти цивільним жертвам.  

Іран Ізраїль українці МЗС Україна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації