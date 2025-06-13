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В МИД обратились к украинцам на Ближнем Востоке — заявление

13 июня 2025 13:34
Аркадий Пастула - Редактор
МИД Украины призвал украинцев воздержаться от поездок на Ближний Восток
Взрывы в Иране. Фото: соцсети
Аркадий Пастула - Редактор

Украинцев призвали воздержаться от поездок на Ближний Восток. Гражданам, которые остаются в странах, рекомендуют сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в пятницу, 13 июня.

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Украинцам до стабилизации ситуации советуют воздержаться от поездок в:

  • Государство Израиль;
  • Исламскую Республику Иран;
  • Иорданское Хашимитское Королевство;
  • Республику Ирак;
  • Ливанскую Республику;
  • Сирийскую Арабскую Республику.

"Всем гражданам Украины, которые находятся в странах региона, рекомендуем сохранять бдительность, внимательно следить за сообщениями местных компетентных органов стран пребывания, неуклонно соблюдать меры безопасности, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность", — говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, если украинцы попали в чрезвычайную ситуацию, то необходимо обращаться в ближайшее зарубежное дипломатическое учреждение Украины или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины:

  • +38-044-238-15-88;
  • адрес электронной почты cons_or@mfa.gov.ua.

Напомним, израильские военные в рамках операции "Ам Калави" нанесли новые авиаудары по объектам на территории Ирана, в частности речь идет об аэропорте в городе Тебриз.

Сейчас Украина с тревогой следит за событиями на Ближнем Востоке. В МИД отметили, что важно избежать дальнейшей дестабилизации региона, предотвратить гражданские жертвы.

Иран Израиль украинцы МИД Украина
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