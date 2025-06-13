Атака на Іран — у МЗС України відреагували

Наслідки удару Ізраїлю по Тегерану. Фото: Reuters

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на удари Ізраїлю по Ірану у п'ятницю, 13 червня. У дипломатичному відомстві зазначили, що важливо уникнути подальшої дестабілізації регіону.

Про це йдеться у заяві МЗС.

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Заява МЗС України щодо атаки на Іран 13 червня

У відомстві зауважили, що в Україні з тривогою стежать за розвитком подій на Близькому Сході у зв’язку із нанесенням Ізраїлем цієї ночі ударів по об’єктах на території Ірану.

"Усвідомлюючи ризики подальшої дестабілізації всього регіону, констатуємо, що продовження бойових дій може мати негативні наслідки для міжнародної безпеки та глобальної фінансової стабільності, особливо на нафтових ринках", — йдеться у заяві МЗС.

А також наголошується, що важливо уникнути подальшої дестабілізації регіону, запобігти цивільним жертвам.

Крім того, у дипломатичному відомстві нагадали, що іранський режим підтримує Росію в її незаконній загарбницькій війні проти України та надає Москві зброю для вбивства українців. А також зауважили, що Іран є джерелом багатьох проблем на Близькому Сході та за його межами.

Водночас у МЗС висловили переконання щодо того, що відновлення миру та стабільності на Близькому Сході відповідатиме інтересам не лише регіону, але й усієї міжнародної спільноти: "Безпека в Європі та на Близькому Сході є безпосередньо пов'язаними".

"У цьому контексті закликаємо міжнародну спільноту до спільних та рішучих дій задля подолання сучасних безпекових загроз та скоординованого стримування групи агресивних режимів — Росії, Ірану та Північної Кореї", — резюмували у МЗС України.

Нагадаємо, що у ніч проти 13 червня Ізраїль атакував Іран — лунали потужні вибухи.

Згодом стало відомо, що, ймовірно, внаслідок атаки загинули начальник іранського Генштабу і вчені-атомники.