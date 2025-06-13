Атака на Иран - в МИД Украины отреагировали

Последствия удара Израиля по Тегерану. Фото: Reuters

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на удары Израиля по Ирану в пятницу, 13 июня. В дипломатическом ведомстве отметили, что важно избежать дальнейшей дестабилизации региона.

Об этом говорится в заявлении МИД.

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В ведомстве отметили, что в Украине с тревогой следят за развитием событий на Ближнем Востоке в связи с нанесением Израилем этой ночью ударов по объектам на территории Ирана.

"Осознавая риски дальнейшей дестабилизации всего региона, констатируем, что продолжение боевых действий может иметь негативные последствия для международной безопасности и глобальной финансовой стабильности, особенно на нефтяных рынках", — говорится в заявлении МИД.

А также отмечается, что важно избежать дальнейшей дестабилизации региона, предотвратить гражданские жертвы.

Кроме того, в дипломатическом ведомстве напомнили, что иранский режим поддерживает Россию в ее незаконной захватнической войне против Украины и предоставляет Москве оружие для убийства украинцев. А также отметили, что Иран является источником многих проблем на Ближнем Востоке и за его пределами.

В то же время в МИД выразили убеждение относительно того, что восстановление мира и стабильности на Ближнем Востоке будет отвечать интересам не только региона, но и всего международного сообщества: "Безопасность в Европе и на Ближнем Востоке непосредственно связаны".

"В этом контексте призываем международное сообщество к совместным и решительным действиям для преодоления современных угроз безопасности и скоординированного сдерживания группы агрессивных режимов — России, Ирана и Северной Кореи", — резюмировали в МИД Украины.

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль атаковал Иран — раздавались мощные взрывы.

Впоследствии стало известно, что, вероятно, в результате атаки погибли начальник иранского Генштаба и ученые-атомщики.