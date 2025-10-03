МЗС спростувало інформацію про заморозку обговорень США щодо допомоги Україні

Георгій Тихий. Фото: facebook.com/heorhiitykhyi

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відреагував на інформацію ЗМІ, що Сполучені Штати Америки заморозили обговорення військової підтримки для України. Він спростував це.

Про це Георгій Тихий написав у соцмережі X у пʼятницю, 3 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Тихий спростував заморозку обговорень США щодо допомоги Україні

Речник МЗС зазначив, що інформація, яку поширили ЗМІ, неправдива.

"Переговори між Україною та США щодо постачання дронів проходять згідно з планом, і поставки продовжують надходити", — додав Тихий.

Допис Тихого. Фото: скриншот

Що передувало

The Telegraph писав, що фінансова криза у США та зупинка роботи уряду можуть напряму позначитися на постачанні зброї для України. За інформацією ЗМІ, переговори щодо нових пакетів військової допомоги фактично призупинені, а після блокування роботи федеральних інституцій під загрозою опинилися й домовленості про можливе постачання дронів.

Нагадаємо, за інформацію Reuters, США навряд продадуть Україні ракети Tomahawk. Водночас лідер Дональд Трамп може надати іншу зброю.

Раніше The Wall Street Journal писало, що США будуть надавати Україні розвіддані для далекобійних ударів по РФ.