Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У МЗС заперечили затримки американської зброї через шатдаун

У МЗС заперечили затримки американської зброї через шатдаун

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 17:38
МЗС спростувало інформацію про заморозку обговорень США щодо допомоги Україні
Георгій Тихий. Фото: facebook.com/heorhiitykhyi

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відреагував на інформацію ЗМІ, що Сполучені Штати Америки заморозили обговорення військової підтримки для України. Він спростував це.

Про це Георгій Тихий написав у соцмережі X у пʼятницю, 3 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Тихий спростував заморозку обговорень США щодо допомоги Україні

Речник МЗС зазначив, що інформація, яку поширили ЗМІ, неправдива. 

"Переговори між Україною та США щодо постачання дронів проходять згідно з планом, і поставки продовжують надходити", — додав Тихий.

null
Допис Тихого. Фото: скриншот

Що передувало

The Telegraph писав, що фінансова криза у США та зупинка роботи уряду можуть напряму позначитися на постачанні зброї для України. За інформацією ЗМІ, переговори щодо нових пакетів військової допомоги фактично призупинені, а після блокування роботи федеральних інституцій під загрозою опинилися й домовленості про можливе постачання дронів.

Нагадаємо, за інформацію Reuters, США навряд продадуть Україні ракети Tomahawk. Водночас лідер Дональд Трамп може надати іншу зброю.

Раніше The Wall Street Journal писало, що США будуть надавати Україні розвіддані для далекобійних ударів по РФ.

США МЗС військова допомога Україна Георгій Тихий
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації