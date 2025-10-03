Видео
Главная Новости дня В МИД отрицают задержки американского оружия из-за шатдауна

В МИД отрицают задержки американского оружия из-за шатдауна

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 17:38
МИД опровергло информацию о заморозке обсуждений США по поводу помощи Украине
Георгий Тихий. Фото: facebook.com/heorhiitykhyi

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отреагировал на информацию СМИ, что Соединенные Штаты Америки заморозили обсуждение военной поддержки для Украины. Он опроверг это.

Об этом Георгий Тихий написал в соцсети X в пятницу, 3 октября.

Тихий опроверг заморозку обсуждений США по помощи Украине

Представитель МИД отметил, что информация, которую распространили СМИ, неправдива.

"Переговоры между Украиной и США о поставках дронов проходят согласно плану, и поставки продолжают поступать", — добавил Тихий.

Пост Тихого. Фото: скриншот

Что предшествовало

The Telegraph писал, что финансовый кризис в США и остановка работы правительства могут напрямую сказаться на поставках оружия для Украины. По информации СМИ, переговоры по новым пакетам военной помощи фактически приостановлены, а после блокирования работы федеральных институтов под угрозой оказались и договоренности о возможных поставках дронов.

Напомним, по информации Reuters, США вряд ли продадут Украине ракеты Tomahawk. В то же время лидер Дональд Трамп может предоставить другое оружие.

Ранее The Wall Street Journal писало, что США будут предоставлять Украине разведданные для дальнобойных ударов по РФ.

