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У МЗС відреагували на чутки щодо нібито планів України розробляти ядерну зброю

18 жовтня 2024 00:01
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
У МЗС спростували чутки щодо планів України розробляти ядерну зброю
Будівля МЗС України. Фото: shutterstock
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Міністерство закордонних справ України офіційно спростувало чутки про те, що наша держава планує розробляти зброю масового знищення. У відомстві нагадали, що ядерним шантажем займається Росія.

Відповідну заяву зробив речник МЗС Георгій Тихий у четвер, 17 жовтня.

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Тихий зазначив, що інформацію про розробку Україною зброї масового знищення поширило видання BILD з посиланням на неназвані джерела.

"Україна була і залишається відданою учасницею Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, до якого вона доєдналася у 1994 році, відмовившись від третього за потужністю у світі військового ядерного потенціалу", — нагадав міністр.

Він нагадав, що Україна зробила найбільший в історії внесок у міжнародний мир, безпеку та ядерне нерозповсюдження. Натомість сама вона тепер перебуває під постійним тиском Росії, яка здійснює ядерний шантаж.

"Москва не лише вдається до безвідповідальної та небезпечної риторики на тему зброї масового знищення, але і створює неприйнятні загрози для ядерних обʼєктів на території України, продовжуючи незаконну окупацію ЗАЕС та розглядаючи можливість ударів по елементах системи атомної енергетики України", — нагадав Тихий.

Він також закликав світову спільноту посилити тиск на державу-агресора, аби запобігти втіленню її агресивних планів. 

Варто нагадати, що Росія, яка займається ядерним шантажем, перебуває, хоч і незаконно, в кріслі постійного члена Ради Безпеки ООН. Натомість, Україна виконує взяті на себе зобовʼязання та розраховує на їх виконання іншими відповідальними міжнародними гравцями.

"Закликаємо до обʼєднання зусиль світової спільноти у втіленні Формули миру, зокрема її першого пункту — "Радіаційна та ядерна безпека", — заявив Тихий.

Раніше ми писали, що Росія не припиняє погрожувати ядерною зброєю у відповідь на допомогу західних країн Україні. Однак наразі ризику ядерної ескалації з боку держави-агресора немає, вважає старший представник НАТО в Україні Патрік Тернер.

Крім того, Північноатлантичний Альянс днями розпочав щорічні військові навчання. Зокрема, країни-члени тренуватимуть застосування ядерної зброї.

Україна МЗС війна в Україні ядерна зброя Росія

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