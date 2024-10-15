Ядерна ескалація — представник НАТО Тернер відповів, чи існує загроза від Росії

Старший представник НАТО в Україні Патрік Тернер. Фото: НАТО

Росія не припиняє погрожувати ядерною зброєю у відповідь на допомогу західних країн Україні. Однак наразі ризику ядерної ескалації з боку Росії немає.

Про це заявив старший представник НАТО в Україні Патрік Тернер в інтерв'ю Укрінформ.

Читайте також:

Ядерні ризики

"Росія вже досить довго "брязкає" ядерною зброєю, і, звичайно, існує загроза, що це дестабілізує і підриває заходи ядерного стримування", — сказав він.

За словами представника, за останніми оцінками НАТО, наразі не існує серйозного ризику будь-якої ядерної ескалації з боку Росії. Водночас там спостерігають за тим, що відбувається в реальності та за ядерною доктриною Росії.

Тернер наголосив, що НАТО існує для оборони та стримування: там мають всі можливості для захисту союзників, тому Альянс не зупинить така поведінка Росії.

"У такій сфері зайва риторика є марною, тому ми не збираємося в неї втягуватися. Ми й надалі будемо спокійними та виваженими, ухвалюючи рішення, необхідні для підтримки України", — додав він.

Також Тернер назвав три причини, окрім війни, чому НАТО досі не запросив Україну до Альянсу.

Крім того, Північноатлантичний Альянс днями розпочав щорічні військові навчання. Зокрема, країни-члени тренуватимуть застосування ядерної зброї.