Ядерная эскалация — представитель НАТО Тернер ответил, существует ли угроза России

Старший представитель НАТО в Украине Патрик Тернер. Фото: НАТО

Россия не перестает угрожать ядерным оружием в ответ на помощь западных стран Украине. Однако риска ядерной эскалации со стороны России — нет.

Об этом заявил старший представитель НАТО в Украине Патрик Тернер в интервью Укринформ.

Читайте также:

Ядерные риски

"Россия уже достаточно долго "бряцает" ядерным оружием, и, конечно, существует угроза, что это дестабилизирует и подрывает меры ядерного сдерживания", — сказал он.

По словам представителя, по последним оценкам НАТО пока что не существует серьезного риска какой-либо ядерной эскалации со стороны России. В то же время, там наблюдают за происходящим в реальности и за ядерной доктриной России.

Тернер подчеркнул, что НАТО существует для обороны и сдерживания: там есть все возможности для защиты союзников, поэтому Альянс не остановит такое поведение России.

"В такой сфере лишняя риторика бесполезна, поэтому мы не собираемся в нее втягиваться. Мы и дальше будем спокойными и взвешенными, принимая решения, необходимые для поддержки Украины", — добавил он.

Тернер также назвал три причины, кроме войны, почему НАТО до сих пор не пригласил Украину в Альянс.

Кроме того, Североатлантический Альянс на днях начал ежегодные военные учения. В частности, страны-члены будут тренировать применение ядерного оружия.