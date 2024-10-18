В МИД опровергли слухи о планах Украины разрабатывать ядерное оружие

Здание МИДа Украины. Фото: shutterstock

Министерство иностранных дел Украины официально опровергло слухи о том, что наше государство планирует разрабатывать оружие массового поражения. В ведомстве напомнили, что ядерным шантажом занимается Россия.

Соответствующее заявление сделал спикер МИД Георгий Тихий в четверг, 17 октября.

Читайте также:

Украина не разрабатывает оружие массового уничтожения

Тихий отметил, что информацию о разработке оружия массового уничтожения Украиной распространило издание BILD со ссылкой на неназванные источники.

"Украина была и остается преданной участницей Договора о нераспространении ядерного оружия, к которому она присоединилось в 1994 году, отказавшись от третьего по мощности в мире военного ядерного потенциала", — напомнил министр.

Он напомнил, что Украина внесла самый большой в истории вклад в международный мир, безопасность и ядерное нераспространение. А сама она теперь находится под постоянным давлением России, осуществляющей ядерный шантаж.

"Москва не только предпринимает безответственную и опасную риторику на тему оружия массового уничтожения, но и создает неприемлемые угрозы для ядерных объектов на территории Украины, продолжая незаконную оккупацию ЗАЭС и рассматривая возможность ударов по элементам системы атомной энергетики Украины", — напомнил Тихий.

Он также призвал мировое сообщество усилить давление на государство-агрессора, чтобы предотвратить воплощение его агрессивных планов.

Стоит напомнить, что занимающаяся ядерным шантажом Россия находится, хотя и незаконно, в кресле постоянного члена Совета Безопасности ООН. Украина выполняет взятые на себя обязательства и рассчитывает на их выполнение другими ответственными международными актерами.

"Призываем к объединению усилий мирового сообщества в воплощении Формулы мира, в частности, ее первого пункта — "Радиационная и ядерная безопасность", — заявил Тихий.

Ранее мы писали, что Россия не перестает угрожать ядерным оружием в ответ на помощь западных стран Украине. Однако риска ядерной эскалации со стороны государства-агрессора пока нет, считает старший представитель НАТО в Украине Патрик Тернер.

Кроме того, Североатлантический Альянс на днях начал ежегодные военные учения. В частности, страны-члены будут тренировать применение ядерного оружия.