Головна Новини дня У МЗС відповіли на позицію Орбана щодо України — хочуть пояснень

У МЗС відповіли на позицію Орбана щодо України — хочуть пояснень

Дата публікації: 10 жовтня 2025 17:37
Угорщина блокує вступ України до ЄС — Георгій Тихий відповів Орбану
Георгій Тихий. Фото: кадр із відео

В уряді прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана свідомо нагнітають антиукраїнську істерію, яка не має нічого спільного з реальністю. Ці звинувачення — безглузді та політично мотивовані.

Таку заявив зробив речник МЗС України Георгій Тихий під час пресконференції, передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець у п’ятницю, 10 жовтня.

Україна готова до діалогу з Угорщиною

"Ці звинувачення — безглузді та політично мотивовані. Ми готові до діалогу з Угорщиною, щоб зняти будь-які занепокоєння, зокрема щодо національної меншини. Але не розуміємо логіки блокувати відкриття переговорних кластерів... Я хочу нагадати, що навіть російський диктатор Володимир Путін не проти вступу України до ЄС, а Орбан — проти, і каже, що це позиція угорців", заявив він.

Крім того, Тихий вважає, що позиція Орбана є частиною його внутрішньої політики та спробою здобути електоральні бали, тоді як справжнім питанням має бути його залежність від російських енергоресурсів.

"Нехай Орбан пояснить, чому хоче зберігати залежність Європи від російської енергетики, замість переорієнтації на американські та інші джерела", додав речник.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, яка країна заважає Україні вступити до ЄС.

Також раніше Орбан "знайшов причину", чому Угорщина блокує євроінтеграцію України.

МЗС Угорщина Віктор Орбан війна в Україні Георгій Тихий
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
