Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС — Георгий Тихий ответил Орбану

Георгий Тихий. Фото: кадр из видео

В правительстве премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сознательно нагнетают антиукраинскую истерию, которая не имеет ничего общего с реальностью. Эти обвинения — бессмысленные и политически мотивированные.

Такое заявил сделал спикер МИД Украины Георгий Тихий во время пресс-конференции, передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец в пятницу, 10 октября.

Реклама

Читайте также:

Украина готова к диалогу с Венгрией

"Эти обвинения — бессмысленные и политически мотивированные. Мы готовы к диалогу с Венгрией, чтобы снять любые беспокойства, в частности относительно национального меньшинства. Но не понимаем логики блокировать открытие переговорных кластеров... Я хочу напомнить, что даже российский диктатор Владимир Путин не против вступления Украины в ЕС, а Орбан — против, и говорит, что это позиция венгров", — заявил он.

Кроме того, Тихий считает, что позиция Орбана является частью его внутренней политики и попыткой получить электоральные баллы, тогда как настоящим вопросом должна быть его зависимость от российских энергоресурсов.

"Пусть Орбан объяснит, почему хочет сохранять зависимость Европы от российской энергетики, вместо переориентации на американские и другие источники", — добавил спикер.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, какая страна мешает Украине вступить в ЕС.

Также ранее Орбан "нашел причину", почему Венгрия блокирует евроинтеграцию Украины.