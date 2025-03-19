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У МЗС України відреагували на угоду Азербайджана з Вірменією

19 березня 2025 00:00
Аркадій Пастула - Редактор
МЗС України підтримало мирну угоду між Азербайджаном і Вірменією
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Аркадій Пастула - Редактор

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на мирну угоду між Азербайджаном та Вірменією. Там наголосили, що підтримують нормалізацію відносин між країнами.

Про це повідомила пресслужба МЗС України у вівторок, 18 березня.

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"Вітаємо Азербайджан та Вірменію із узгодженням тексту Угоди про встановлення миру та міждержавних відносин", — йдеться у повідомленні.

У МЗС заявили, що вважають успішне завершення переговорів важливим кроком до досягнення справедливого та стабільного миру на Південному Кавказі.

"Україна підтримує нормалізацію відносин між Азербайджаном і Вірменією і вітатиме підписання цієї важливої угоди вже найближчим часом", — додали у відомстві.

Нагадаємо, РФ намагається погіршити відносини України з Азербайджаном і Вірменією, поширюючи у Telegram-каналах фейкову інформацію.

Також 18 березня Сибіга провів зустріч з угорським міністром закордонних справ Петером Сіяртом. 

Азербайджан Вірменія МЗС Україна угода
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