МЗС України підтримало мирну угоду між Азербайджаном і Вірменією

У МЗС України відреагували на угоду Азербайджана з Вірменією
У Міністерстві закордонних справ України відреагували на мирну угоду між Азербайджаном та Вірменією. Там наголосили, що підтримують нормалізацію відносин між країнами.
Про це повідомила пресслужба МЗС України у вівторок, 18 березня.
Мирна угода між Азербайджаном та Вірменією
"Вітаємо Азербайджан та Вірменію із узгодженням тексту Угоди про встановлення миру та міждержавних відносин", — йдеться у повідомленні.
У МЗС заявили, що вважають успішне завершення переговорів важливим кроком до досягнення справедливого та стабільного миру на Південному Кавказі.
"Україна підтримує нормалізацію відносин між Азербайджаном і Вірменією і вітатиме підписання цієї важливої угоди вже найближчим часом", — додали у відомстві.
Нагадаємо, РФ намагається погіршити відносини України з Азербайджаном і Вірменією, поширюючи у Telegram-каналах фейкову інформацію.
Також 18 березня Сибіга провів зустріч з угорським міністром закордонних справ Петером Сіяртом.
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