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В МИД Украины отреагировали на соглашение Азербайджана с Арменией

19 марта 2025 00:00
Аркадий Пастула - Редактор
МИД Украины поддержал мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Аркадий Пастула - Редактор

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией. Там отметили, что поддерживают нормализацию отношений между странами.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины во вторник, 18 марта.

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"Поздравляем Азербайджан и Армению с согласованием текста Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений", — говорится в сообщении.

В МИД заявили, что считают успешное завершение переговоров важным шагом к достижению справедливого и стабильного мира на Южном Кавказе.

"Украина поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией и будет приветствовать подписание этого важного соглашения уже в ближайшее время", — добавили в ведомстве.

Напомним, РФ пытается ухудшить отношения Украины с Азербайджаном и Арменией, распространяя в Telegram-каналах фейковую информацию.

Также 18 марта Сибига провел встречу с венгерским министром иностранных дел Петером Сийяртом.

Азербайджан Армения МИД Украина соглашение
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