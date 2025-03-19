МИД Украины поддержал мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией

В МИД Украины отреагировали на соглашение Азербайджана с Арменией
В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией. Там отметили, что поддерживают нормализацию отношений между странами.
Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины во вторник, 18 марта.
Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией
"Поздравляем Азербайджан и Армению с согласованием текста Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений", — говорится в сообщении.
В МИД заявили, что считают успешное завершение переговоров важным шагом к достижению справедливого и стабильного мира на Южном Кавказе.
"Украина поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией и будет приветствовать подписание этого важного соглашения уже в ближайшее время", — добавили в ведомстве.
Напомним, РФ пытается ухудшить отношения Украины с Азербайджаном и Арменией, распространяя в Telegram-каналах фейковую информацию.
Также 18 марта Сибига провел встречу с венгерским министром иностранных дел Петером Сийяртом.
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