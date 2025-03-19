МИД Украины поддержал мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией. Там отметили, что поддерживают нормализацию отношений между странами.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины во вторник, 18 марта.

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Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией

"Поздравляем Азербайджан и Армению с согласованием текста Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений", — говорится в сообщении.

В МИД заявили, что считают успешное завершение переговоров важным шагом к достижению справедливого и стабильного мира на Южном Кавказе.

"Украина поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией и будет приветствовать подписание этого важного соглашения уже в ближайшее время", — добавили в ведомстве.

Напомним, РФ пытается ухудшить отношения Украины с Азербайджаном и Арменией, распространяя в Telegram-каналах фейковую информацию.

Также 18 марта Сибига провел встречу с венгерским министром иностранных дел Петером Сийяртом.