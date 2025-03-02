В ГУР попередили про нову інформаційну операцію проти України

Соціальні мережі. Ілюстративне фото: LRT

Росія намагається зіпсувати відносини України з Азербайджаном та Вірменією. Для цього у Telegram-каналах поширюють фейк зі звинуваченнями Головного Управління розвідки у нібито сприянні початку збройного конфлікту в країнах.

Про це повідомила пресслужба ГУР у Telegram у неділю, 2 березня.

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"У вірменському інформаційному просторі, зокрема в Telegram-каналах, поширюється фейк зі звинуваченнями на адресу ГУР МО України у начебто спробі інспірувати або сприяти початку збройного конфлікту між Азербайджаном та Вірменією", — йдеться у повідомленні.

У фейках це пояснюють тим, що нібито нова війна примусить Росію відкрити "другий фронт", що "піде на користь Україні".

У ГУР уточнили, що основою для інформаційної операції стала фейкова доповідь нібито від розвідки України. Однак "документ", який поширюють, містить низку грубих помилок: слова "Їван" замість Іван, "СДР" замість ЄДРПОУ. Водночас цей папірець не відповідає вимогам оформлення офіційних документів в Україні.

"Проведення вказаної інформаційної операції спрямоване на дискредитацію України та погіршення українсько-вірменських і українсько-азербайджанських відносин, що вигідно передусім для Росії", — наголосили у пресслужбі.

Скриншот допису ГУР

Нагадаємо, СБУ повідомляла про зростання активності російських спецслужб, які проводять інформаційні операції для дестабілізації ситуації в Україні.

А в ГУР попереджали про підготовку Кремлем масової дезінформаційної кампанії проти України.