Зеленський відповів на заяву Маска зі звинуваченнями у нібито "вбивстві" журналіста

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання іноземного журналіста, чи причетний він до вбивства чилійського журналіста. Український лідер зазначив, що ніколи не знав цієї особи.

Про це український лідер сказав під час пресконференції у межах форуму "Україна. Рік 2025" у неділю, 23 лютого.

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Вбивство чилійського журналіста

У президента запитали про нібито "наказ щодо вбивства чилійського журналіста" через те, що він начебто був російським агентом.

"Я ніколи не знав цієї особи. Я не впевнений, що один журналіст з Чилі, який наполовину є американцем, наполовину російським агентом, становив настільки велику загрозу для наших ЗСУ, тому я не зацікавлений у цьому", — сказав український лідер.

Звідки інформація про вбивство

Днями американський мільярдер Ілон Маск відповів на допис у соцмережах про американського журналіста Гонсало Ліру. Він заявив, що його нібито "вбив Зеленський" через критичне ставлення до українського лідера.

Ліра — американський блогер та конспіролог, який з 2016 року проживав у Харкові, а після початку повномасштабного вторгнення Росії активно розповсюджував пропаганду. У травні 2023 його арештувала СБУ та звинуватила у створенні й розповсюдженні матеріалів, які виправдовують російську агресію.

У липні журналіст намагався незаконно перетнути кордон з Угорщиною, але його повторно заарештували. А 12 січня 2024 року Ліра помер за ґратами від пневмонії.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що США не призупиняли допомогу Україні, але і не оголошували нових пакетів.

Крім того, він розповів, що під час повномасштабної війни в Україні Росія та США постійно вели переговори, але не оголошували про це публічно.