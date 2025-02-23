Зеленский ответил на заявление Маска с обвинениями в якобы "убийстве" журналиста

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос иностранного журналиста, причастен ли он к убийству чилийского журналиста. Украинский лидер отметил, что никогда не знал этого человека.

Об этом украинский лидер сказал во время пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2025" в воскресенье, 23 февраля.

Читайте также:

Убийство чилийского журналиста

У президента спросили о якобы "приказе об убийстве чилийского журналиста" из-за того, что он якобы был российским агентом.

"Я никогда не знал этого человека. Я не уверен, что один журналист из Чили, который наполовину является американцем, наполовину российским агентом, представлял настолько большую угрозу для наших ВСУ, поэтому я не заинтересован в этом", — сказал украинский лидер.

Откуда информация об убийстве

На днях американский миллиардер Илон Маск ответил на сообщение в соцсетях об американском журналисте Гонсало Лиру. Он заявил, что его якобы "убил Зеленский" из-за критического отношения к украинскому лидеру.

Лира — американский блогер и конспиролог, который с 2016 года проживал в Харькове, а после начала полномасштабного вторжения России активно распространял пропаганду. В мае 2023 года его арестовала СБУ и обвинила в создании и распространении материалов, которые оправдывают российскую агрессию.

В июле журналист пытался незаконно пересечь границу с Венгрией, но его повторно арестовали. А 12 января 2024 года Лира умер за решеткой от пневмонии.

Напомним, Зеленский сообщил, что США не приостанавливали помощь Украине, но и не объявляли новых пакетов.

Кроме того, он рассказал, что во время полномасштабной войны в Украине Россия и США постоянно вели переговоры, но не объявляли об этом публично.