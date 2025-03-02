В ГУР предупредили о новой информационной операции против Украины

Социальные сети. Иллюстративное фото: LRT

Россия пытается испортить отношения Украины с Азербайджаном и Арменией. Для этого в Telegram-каналах распространяют фейк с обвинениями Главного управления разведки в якобы содействии началу вооруженного конфликта в странах.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР в Telegram в воскресенье, 2 марта.

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"В армянском информационном пространстве, в частности в Telegram-каналах, распространяется фейк с обвинениями на адрес ГУР МО Украины в якобы попытке инспирировать или способствовать началу вооруженного конфликта между Азербайджаном и Арменией", — говорится в сообщении.

В фейках это объясняют тем, что якобы новая война заставит Россию открыть "второй фронт", что "пойдет на пользу Украине".

В ГУР уточнили, что основой для информационной операции стал фейковый доклад якобы от разведки Украины. Однако "документ", который распространяют, содержит ряд грубых ошибок: слова "Їван" вместо Іван, "СДР" вместо ЄДРПУ. В то же время эта бумажка не соответствует требованиям оформления официальных документов в Украине.

"Проведение указанной информационной операции направлено на дискредитацию Украины и ухудшение украинско-армянских и украинско-азербайджанских отношений, что выгодно прежде всего для России", — отметили в пресс-службе.

Скриншот поста ГУР

Напомним, СБУ сообщала о росте активности российских спецслужб, которые проводят информационные операции для дестабилизации ситуации в Украине.

А в ГУР предупреждали о подготовке Кремлем массовой дезинформационной кампании против Украины.