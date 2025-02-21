Кремль розганяє пропаганду напередодні 24 лютого

Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Росія готує масштабну дезінформаційну кампанію, якою хоче підірвати довіру серед українців, підірвати довіру до влади та переконати партнерів України у припиненні передачі допомоги. Крім того, пропагандисти хочуть тиснути й на переговори щодо закінчення війни на умовах Росії.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки.

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Кремль дав задачу максимально дискредитувати Україну перед переговорами

Російські пропагандисти отримали вказівку з Кремля активізувати дезінформаційні кампанії напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення в Україну. За даними Головного управління розвідки України, спецслужби та медійна армія держави-агресора намагаються розпалити зневіру серед українців, дестабілізувати ситуацію всередині країни та дискредитувати Україну перед міжнародними партнерами, які надають військову допомогу.

Ключовими наративами російської пропаганди стали тези про нібито "зраду Заходу", "таємні домовленості між США та Росією за спиною України", "нелегітимність української влади", "поразку ЗСУ на фронті" та "масштабну корупцію в Україні".

Крім того, Росія готується оголосити про нібито "перемогу" у війні до 24 лютого 2025 року, пов'язуючи її не лише з Україною, а й із "перемогою над НАТО". Пропагандисти намагатимуться використати дипломатичні ініціативи нової американської адміністрації щодо завершення війни та переговори делегацій США й Росії у Саудівській Аравії 18 лютого.

У ГУР зазначають, що зараз головна мета Кремля — спроба змінити міжнародний імідж Росії з ізольованого агресора та воєнного злочинця на "конструктивного учасника переговорів". З цією метою російські спецслужби вже розгорнули інформаційну атаку на уряди європейських країн, які продовжують підтримувати Україну, навішуючи їм ярлик "ворогів миру".

Нагадаємо, журналісти Reuters заявили, що дипломати США та Росії таємно зустрічались для переговорів у Швейцарії.

Також нещодавно аналітики Інституту дослідження війни пояснили, як Кремль бреше про економічну стабільність в Росії.